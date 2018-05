Ex-arts: "Trump schreef zelf rapport over zijn bijzonder goede gezondheid" TW

02 mei 2018

08u16

Bron: Belga 2 De voormalige arts van de Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Trump tijdens zijn presidentscampagne zelf het rapport opstelde waarin verklaard werd dat de president "in bijzonder goede gezondheid" verkeert.

"Hij dicteerde de volledige brief. Ik heb die niet geschreven", zei dokter Harold Bornstein gisteren aan CNN.

In het rapport, dat Trumps campagneteam indertijd vrijgaf, staat dat zijn "fysieke kracht en stamina buitengewoon zijn". En nog: "Indien verkozen, zal Trump de gezondste persoon zijn die ooit tot president werd verkozen."

Volgens Bornstein dicteerde Trump de brief terwijl de dokter en zijn echtgenote door Central Park reden. "Trump dicteerde de brief en ik zei hem wat hij er wel en niet in kon zetten", aldus de arts. "Hij haalde hem later op, rond een uur of vier."

De dokter haalde gisteren ook het nieuws omdat hij beweerde dat een lijfwacht van de president langskwam in zijn praktijk om het het medisch dossier van Trump in beslag te nemen.