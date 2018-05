Ex-agente spant rechtszaak aan tegen politie wegens racisme en eist dikke cheque. Rechtbank maakt haar met grond gelijk KVDS

12 mei 2018

19u30

Bron: Daily Mail 0 Haar ster bij de Londense politie rees pijlsnel nadat ze in 2012 op een affiche van Scotland Yard verscheen die de veiligheid op de Olympische Spelen moest promoten. Maar 3 jaar later nam Carol Howard (39) ontslag nadat ze een rechtszaak tegen haar werkgever won wegens racisme en een flinke schadevergoeding kreeg. Ze ging vervolgens aan de slag bij de politie-inspectie, maar stapte daar na 5 maanden al op. Andermaal voor racisme. Maar deze keer liep het anders af.

14 jaar dienst had Howard op de teller toen ze in 2015 een rechtszaak begon tegen de Metropolitan Police wegens racisme. En ze won. Een rechter vond dat ze inderdaad gepest en geïntimideerd was terwijl ze werkte bij de Diplomatic Protection Group, een team van 700 manschappen. Howard was er één van de enige twee zwarte vrouwen. Het resultaat was een schadevergoeding van 42.000 euro.

Meisjesnaam

Daarop solliciteerde ze voor een tijdelijke job als onderzoeker bij de Independent Office for Police Conduct (IOPC), te vergelijken met ons Comité P dat toezicht houdt op de politiediensten. Toen de aanvraag onder haar meisjesnaam was afgewezen, probeerde ze in september 2016 nog een keer onder de naam van haar man en deze keer lukte het wel. Het verhaal zou maar vijf maanden duren.

Toen nam ze namelijk ontslag omdat er een schorsing en meer dreigde nadat er onregelmatigheden waren geconstateerd in de manier waarop ze haar dienstrooster invulde. De laatste maand zat ze thuis op ziekteverlof als gevolg van “stress” en een “laserverwonding” in haar nek.

Represailles

Binnen enkele maanden tijd spande ze een nieuwe rechtszaak aan, tegen de politie-inspectie deze keer. En ze beschuldigde haar nieuwe werkgever opnieuw van racisme, represailles en intimidatie. Deze keer wilde ze een nog hogere schadevergoeding, van 163.000 euro. De arbeidsrechtbank van Centraal Londen volgde haar echter niet. Meer nog, ze maakte haar met de grond gelijk. (lees hieronder verder)

Volgens rechter Joanna Wade was het niet discriminatie die maakte dat haar eerste sollicitatie bij de IOPC slecht afliep, maar “een aanvraag van slechte kwaliteit”. “Het was chronologisch het eerste van een hele reeks incidenten die aantonen dat de eiser er niet echt in slaagt om uit te maken wanneer een situatie ‘erg’ is en wanneer ze ‘helemaal te begrijpen’ is als je de context kent.”

Corrupt

Howard beweerde dat de inspectiedienst “institutioneel racistisch en corrupt” was en dat andere etnische minderheden hetzelfde gevoel hadden. Ze klaagde dat ze geen zaken mocht behandelen die verband hielden met het politiekorps waarvoor ze eerder had gewerkt, iets wat de rechter “perfect te begrijpen” vond. Ook haar bewering dat het werk dat ze moest doen “saai” was, vond geen weerklank. Meer nog, ze werd bekritiseerd omdat ze aan vertrouwelijke onderzoeken had gewerkt terwijl ze op de trein zat of in een nabijgelegen vestiging van koffieketen Starbucks. Er is ook een onderzoek gestart omdat ze gevoelige gegevens gedownload zou hebben na haar ontslag.

Het besluit van de rechter was hard. Ze gaf aan dat Howard klaagde over pesterijen “telkens het haar niet aanstond wat er gebeurde of ze niet het werk mocht doen dat ze wilde”. En dat haar bewering als zou ze het slachtoffer geworden zijn van een “heksenjacht” ongegrond was.

Schadevergoeding

En het ging nog verder. De rechter suggereerde ook dat de schadevergoeding die ze in de eerder zaak kreeg in 2015 tegen de Metropolitan Police haar geïnspireerd had om een nieuwe claim in te dienen. “U heeft een verbijsterend gebrek aan perspectief en een slecht beoordelingsvermogen”, klonk het nog, vooraleer de zaak compleet naar de prullenbak werd verwezen.

De IOPC liet al weten tevreden te zijn met het vonnis. “We hebben tijdens het hele proces volgehouden dat de beschuldigingen van Howard ongegrond waren en deze uitspraak bevestigt dat”, aldus directeur-generaal Michael Lockwood.