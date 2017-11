Ex-advocate Chodiev leeft ondergedoken kv

04u43

Bron: Belga 0 rv De Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev. Catherine Degoul, de Franse advocate die in 2011 in Brussel een minnelijke schikking afdwong voor Patokh Chodiev, leeft ondergedoken. Dat berichten De Standaard, Le Soir, Le Vif en Mediapart vandaag.

Sinds in de pers bekend raakte dat ze betrokken was in de Kazachgate-zaak, leek de Franse advocate wel van de aardbol verdwenen. Ze liet haar advocatenkantoor in Nice voor wat het was en verdween van het publieke toneel. Maar ondertussen is ze terecht. Dat blijkt uit de gerechtelijke documenten die De Standaard, Le Soir, Le Vif en Mediapart konden inkijken.

In een verhoor dat de Franse speurders van haar afnamen op 15 september 2016 zegt Degoul: "Ik was niet verdwenen, maar ik kom zo weinig mogelijk buiten." Volgens Degoul wordt ze geïntimideerd en bedreigd. "Mijn brieven worden geopend, er zijn mensen die me elke dag volgen. Ik word geduwd op straat."

Volgens haar ligt de Kazachgate-zaak aan de basis van de bedreigingen.