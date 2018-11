Ex-advocaat van Trump bekent dat hij heeft gelogen tegen Congres in Rusland-onderzoek TT

29 november 2018

15u41

Bron: Reuters, Belga 0 Michael Cohen, de vroegere persoonlijke advocaat en ‘fixer’ van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft een voorlopige deal bereikt met speciaal aanklager Robert Mueller in de Rusland-affaire. Dat melden Amerikaanse media en bevestigt persbureau Reuters. Cohen bekende voor het gerecht schuld over leugens aan het Congres.

Cohen verscheen vanmiddag voor een federale rechtbank in New York. Hij pleitte er schuldig valse verklaringen te hebben afgelegd in het Congres toen de parlementsleden hem vorig jaar achter gesloten deuren ondervroegen. Die ondervraging voor de Senaatscommissie voor de Inlichtingendiensten ging over zijn contacten met de Russen tijdens en na de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016.

Het document waarin Cohen schuldig pleitte werd vanmiddag online geplaatst. Cohen bekent dat hij een vervalste getuigenis heeft neergelegd over een immobiliënproject van de Trump Organization in Moskou. De organisatie van Trump wilde daar een nieuwe Trump-toren bouwen, een lang gekoesterde droom van de president. Cohen schreef in zijn getuigenis voor de Senaat dat dat project gestopt was in januari 2016, nog voor de eerste voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen later dat jaar.



Maar dat is dus een leugen, bekent Cohen nu. De discussies met Trump over het project gingen later gewoon verder, ook toen Trump al kandidaat was. Het rechtbankdocument zegt dat Cohen gelogen heeft “om de links tussen het Moskou-project en individu 1 (Donald Trump, red.) te minimaliseren en om de het te doen uitschijnen dat het project was afgelopen voor de eerste voorverkiezing”. Ook loog Cohen over de verdere onderhandelingen met topambtenaren uit de entourage van Russisch president Vladimir Poetin en werd gesproken over of en wanneer hij en Trump naar Moskou zouden kunnen afreizen.

“Cohen liegt”

Volgens Cohen loog hij “uit loyauteit” aan Trump en “in overeenstemming met de politieke boodschap” van de president. Vroeger één van de meest loyale en hevige verdedigers van Trump, zou Cohen nu hebben beloofd "gezin en het land" te laten primeren door samen te werken met het team-Mueller. Dat onderzoekt of het campagneteam van Trump met Moskou heeft samengewerkt en of er Russische inmenging in de stembusgang is geweest.

Trump reageerde al op de schuldbekentenis. De president zegt dat Cohen liegt en dat hij niet meer precies weet wanneer hij het project van de Trump Tower in Moskou heeft laten vallen. Eerder op de dag had Trump op Twitter voor de zoveelste keer opnieuw zwaar uitgehaald naar het Rusland-onderzoek.

Hoop op lichtere straf

Cohen zou schuld hebben bekend in de hoop op een lichtere straf. Hij zou in deze zaak in totaal zeventig uur lang tegenover Mueller hebben getuigd. Cohen wordt gezien als een van de ijverigste medewerkers en bekwaamste advocaten van de zakenmagnaat en latere president Trump. Hij werkte van 2006 tot 2018 voor deze werkgever en werd de ‘pitbull’ van Trump genoemd. Hij werkte in 2017 en 2018 ook enige tijd bij de afdeling financiën van de Republikeinse Partij.

Cohen sloot deze zomer al een eerste deal met het gerecht: in ruil voor schuldvermindering pleitte hij schuldig aan inbreuken tegen regels rond campagnefinancieringen. Cohen bekende dat hij in naam van Trump zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels.

Mueller leidt het onderzoek dat sinds mei vorig jaar is gericht op mogelijke bemoeienissen van personen of instellingen in Rusland met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Mueller bekijkt speciaal of er in de kringen rond Trump mensen zijn geweest die samen met Russen de verkiezingen hebben willen beïnvloeden. Trump beschouwt dit als een op niets gebaseerde heksenjacht.

When will this illegal Joseph McCarthy style Witch Hunt, one that has shattered so many innocent lives, ever end-or will it just go on forever? After wasting more than $40,000,000 (is that possible?), it has proven only one thing-there was NO Collusion with Russia. So Ridiculous! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Did you ever see an investigation more in search of a crime? At the same time Mueller and the Angry Democrats aren’t even looking at the atrocious, and perhaps subversive, crimes that were committed by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. A total disgrace! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link