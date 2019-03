Ex-advocaat van Stormy Daniels opgepakt voor afpersen Nike ADN TTR

25 maart 2019

21u22

De Amerikaanse autoriteiten hebben advocaat Michael Avenatti opgepakt op verdenking van een poging tot afpersing. De voormalige advocaat van Stormy Daniels zou hebben gedreigd schadelijke informatie over Nike naar buiten te brengen en eiste miljoenen van het bedrijf om zijn mond te houden, zo staat in de aanklacht.

Avenatti zou tegen Nike hebben gezegd dat hij alleen tegen betaling een kritische persconferentie wilde afblazen. Hij vroeg volgens de aanklacht om 1,5 miljoen dollar (circa 1,3 miljoen euro) voor een cliënt. Ook wilde hij naar verluidt met een collega ingehuurd worden om een intern onderzoek uit te voeren. Dat zou dan wel 15 tot 25 miljoen dollar kosten.

De advocaat had via Twitter aangekondigd een groot schandaal te zullen onthullen, waarin Nike de spil was. Hij wilde met details komen op een persconferentie.



Avenatti was voorheen de raadsman van Stormy Daniels, de pornoactrice die beweerde een affaire met Donald Trump te hebben gehad. De zoon van de president reageerde opgetogen op de arrestatie van Avenatti. “Hey Michael Avenatti, het lijkt erop dat jij toch degene bent die achter de tralies zal belanden”, schreef Donald Trump Jr. op Twitter.

Juridische problemen

Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford luidt, leek niet op te kijken van de arrestatie van haar voormalige juridisch adviseur. “Ik besloot ruim een maand geleden geen gebruik meer te maken van de diensten van Michael”, schreef de actrice op Twitter. “Ik had ontdekt dat hij op een zeer oneerlijke manier met me is omgegaan.”

De juridische problemen van Avenatti beperken zich niet tot de vermeende poging tot afpersing. In een andere zaak wordt hij verdacht van fraude.