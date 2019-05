Ex-advocaat van Stormy Daniels beschuldigd van verduistering van geld cliënte IB

23 mei 2019

00u46

Bron: Belga 0 Michael Avenatti, de vroegere advocaat van ex-pornoster Stormy Daniels, is aangeklaagd voor het verduisteren van het geld van zijn cliënte. Hij werd eerder al beschuldigd voor poging tot afpersing en financiële misdrijven.

Volgens de zestien pagina's tellende aanklacht, die is vrijgegeven door de federale procureur van Manhattan, zou de advocaat documenten hebben vervalst. Zo kon hij rechtstreeks 300.000 dollar (269.000 euro) naar zichzelf overschrijven, die eigenlijk bedoeld was voor zijn cliënte. Het ging over een deel van het voorschot dat een uitgever had betaald voor een boek dat ze zou schrijven.

“Slachtoffer nummer 1"

Stormy Daniels - die officieel Stephanie Clifford heet - wordt niet met naam en toenaam genoemd in de schriftelijke aanklacht. Daarin wordt gesproken over "slachtoffer nummer 1". Maar verschillende Amerikaanse media bevestigen dat het wel degelijk gaat om de pornoactrice. Avenatti bevestigde dat woensdag ook zelf onrechtstreeks in een tweet, waarin hij verzekerde "dat geen enkel geld dat gelieerd was aan Daniels ooit verduisterd is" en dat zijn onschuld bewezen zal worden.

Het geld dat Avenatti verduisterde werd volgens de procureur gebruikt voor allerlei persoonlijk en professionele uitgaven, zoals de huur van een Ferrari. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert de steradvocaat een celstraf van maximum 22 jaar.

Afpersing en fraude

Met deze nieuwe aanklacht lijkt het erop dat de juridische problemen van Avenatti nog niet meteen van de baan zijn. Hij wordt verder nog beschuldigd van onder meer afpersing en fraude. Hij heeft altijd luidkeels zijn onschuld kenbaar gemaakt. In maart werd hij nog opgepakt, maar werd hij vrijgelaten nadat hij een borgsom van 300.000 dollar had betaald.

Avenatti raakte wereldberoemd als advocaat van de voormalige pornoster Stormy Daniels. Zij daagde president Donald Trump voor de rechter om een geheimhoudingsovereenkomst ter waarde van 130.000 dollar te laten verbreken. In ruil voor het geld moest Daniels zwijgen over een affaire die ze heeft gehad met Trump in 2006.