Ex-advocaat Trump riskeert vijf jaar cel

08 december 2018

Bron: Belga 0 Het openbare ministerie van New York wil een langere celstraf voor Michael Cohen, de voormalige advocaat van president Donald Trump. In het strafadvies, dat vrijdagavond in New York werd gepubliceerd, beveelt het openbaar ministerie een celstraf van vijf jaar aan voor de jurist.

Cohen wordt beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Die laatste tenlastelegging heeft te maken met het zwijggeld dat Cohen betaalde aan de gewezen pornoactrice Stormy Daniels en aan andere vrouwen die verklaarden een affaire te hebben gehad met de miljardair-president.

Cohen had schuldig gepleit en zei bereid te zijn om samen te werken met het gerecht, met het oog op strafvermindering. Het advies dat nu uitgesproken is, duidt erop dat Cohen toch niet volledig met de onderzoekers heeft meegewerkt. Vijf jaar cel is immers niet veel minder dan de normale straf voor de feiten waarvoor hij terechtstaat.