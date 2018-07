Ex-advocaat Trump neemt afstand van president in zaak rond pornoster Stormy Daniels TTR

02 juli 2018

18u14

Bron: Belga 0 Michael Cohen, de vroegere persoonlijke advocaat van Donald Trump die onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, heeft in een interview toegegeven dat hij bereid is afstand te nemen van de Amerikaanse president. Indien hij beschuldigd wordt, is het zijn "prioriteit" zijn gezin te beschermen en niet de president.

"Mijn loyaliteit ligt op de eerste plaats bij mijn vrouw, mijn dochter en mijn zoon en dat zal altijd zo blijven", zei Cohen aan de zender ABC. De Amerikaanse media interpreteren die uitspraak dat de jurist niet meer bereid is om voor Trump de gevangenis in te draaien ten koste van zijn gezin.

Cohen wordt beschouwd als een sleutelfiguur in de affaire rond het voormalige pornosterretje Stormy Daniels. Er is een vermoeden dat Trump met de hulp van Cohen in de eindfase van de verkiezingsstrijd van 2016 zwijggeld aan de vrouw heeft betaald om een affaire met haar niet openbaar te maken.

Omdat speurders van de FBI de kantoren en de woning van Cohen hebben doorzocht en materiaal in beslag hebben genomen, vormt het lot van de advocaat en zijn trouw aan de president, waarvoor hij tien jaar werkte, het onderwerp van intense speculatie.

Als "pitbull" van Trump behandelde hij veel delicate dossiers en had hij ook ooit gezegd dat hij bereid was een kogel voor de president op te vangen. Sindsdien wordt er veel over gespeculeerd dat Cohen, in geval van een aanklacht, zou kunnen besluiten om met de onderzoekers samen te werken om een zware straf te voorkomen en hen potentieel compromitterende informatie te verstrekken over de president. Of het in beslag genomen materiaal in zijn kantoor en woning ook zaken bevatten die ook Trump kunnen belasten, is niet bekend.