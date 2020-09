Ex-advocaat Trump klapt uit de biecht: obsessieve haat voor Obama en misprijzen voor eigen kinderen KVDS

07 september 2020

13u11

Bron: The Washington Post, The New York Times 2 “Een bedrieger, een leugenaar, een fraudeur, een pestkop, een racist, een roofdier en een oplichter.” Zo noemt de voormalige advocaat en fixer van de Amerikaanse president Donald Trump zijn baas in een nieuw en onthullend boek dat dinsdag uitkomt. En Michael Cohen (54) illustreert dat met een hele reeks sappige anekdotes.

Eerst en vooral een belangrijke kanttekening bij de figuur van Michael Cohen zelf. Hij zit momenteel een celstraf uit van drie jaar omdat hij loog tegen het Amerikaanse Congres en campagnewetten overtrad toen hij in dienst was van Trump. Hij beging ook persoonlijke financiële misdrijven, zoals belastingontduiking. Sinds de relatie tussen de twee verzuurde, voert hij actief campagne tégen de herverkiezing van Trump in november. Wat hij schrijft in ‘Disloyal’ (Ontrouw) moet dan ook met de nodige voorzichtigheid bekeken worden.



Desalniettemin kan hij een ongeziene kijk achter de schermen geven van het presidentschap van Trump. Want hij was zo close met Trump dat ze zelfs een adresboekje deelden. Een overzicht van de opmerkelijkste verhalen en anekdotes die Cohen bij elkaar schreef van achter de tralies.

De bewondering van Trump voor Poetin

Volgens Cohen koestert Trump een diepe bewondering voor de Russische president Vladimir Poetin en de manier waarop die zijn land bestuurt. Die bewondering zou zijn oorsprong vinden in Trumps liefde voor geld. Trump omschreef zijn Russische ambtsgenoot volgens Cohen meermaals foutief als “met voorsprong de rijkste man ter wereld”. Volgens Trump zou Poetin ook “het talent hebben een land over te nemen en het te runnen alsof het zijn persoonlijke bedrijf is, zoals de Trump Organization”.

Aanvankelijk prees Trump de Russische president tijdens de vorige presidentscampagne om geld los te krijgen en een Trump Tower te mogen bouwen aan het Rode Plein in Moskou, aldus Cohen. Poetin zou gratis het penthouse van het gebouw krijgen. Maar toen Trump doorkreeg hoe hartsgrondig Poetin zijn Democratische rivale Hillary Clinton haatte – zij steunde in 2011 de protestbeweging in Rusland – zag hij ook een mogelijkheid om macht te vergaren in de VS.

“Wat op een samenzwering leek, was eigenlijk het samengaan van een gemeenschappelijk belang om Clinton te beschadigen, op welke manier dan ook”, aldus Cohen. “Tot het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen toe, iets waar Trump zich op geen enkele manier ongemakkelijk bij leek te voelen.” Trump zou Rusland volgens Cohen “zowel openlijk als achter de schermen gevraagd hebben om tussenbeide te komen in de verkiezingen van 2016”.

Het zwijggeld voor playmate Karen McDougal

Trump sloeg volgens Cohen ook de handen in elkaar met mediamagnaat David Pecker, de grote baas van American Media. Een tabloid van die groep, ‘National Enquirer’, ging achter Trumps rivalen aan in de aanloop naar de verkiezingen van 2016. Pecker kwam ook in opspraak omdat hij de exclusieve rechten zou hebben gekocht van enkele verhalen die Trump mogelijk in opspraak konden brengen en die verhalen vervolgens in de doofpot stopte. Zoals de getuigenis van ex-playmate Karen McDougal, die beweerde dat ze een affaire met Trump had gehad.

Cohen vertelt dat Trump bereid was om de vrouw 130.000 dollar zwijggeld te betalen en dat hij op zoek moest naar een manier om dat in alle discretie te doen. Uiteindelijk gaf Cohen haar zelf het geld, beseffende dat Trump hem waarschijnlijk nooit zou terugbetalen. Dat deed die laatste echter wel, nadat hij verkozen was. In schijven van 35.000 dollar per maand en in de vorm van betalingen voor juridisch advies aan zijn persoonlijke advocaat. Nog volgens Cohen kreeg Trump een belastingreductie dankzij het geld, waardoor het zwijggeld hem eigenlijk geld opbracht.

Het misprijzen van Trump voor zijn kinderen

Cohen beschrijft in zijn boek ook hoe Trump enkele van zijn kinderen beledigt en neerhaalt, onder meer zijn oudste zoon Donald Trump Jr. en zijn jongste dochter Tiffany.

Zijn haat voor Obama en zwarten

Trump zou ook een obsessieve haat hebben voor zijn voorganger, president Barack Obama. Zo zou hij beweerd hebben dat “positieve discriminatie” de enige reden was waarom Obama aan Columbia University en de prestigieuze Harvard Law School mocht studeren.

De president zou ook “niet hoog oplopen met zwarten”, volgens Cohen. Zo zou hij ooit de uitspraak hebben gedaan: “Noem één land dat geleid wordt door een zwarte en geen sh*thole is. Het zijn allemaal complete f*cking toiletten.”

Tijdens de campagne in 2016 zou hij volgens Cohen over minderheden gezegd hebben dat ze “niet mijn soort mensen” waren. En: “De Latijns-Amerikanen zullen niet voor mij kiezen. Net zoals de zwarten zijn ze te dom om voor Trump te stemmen.”

Zijn uitval naar de evangelische leiders

Cohen beschrijft ook een meeting van Trump met leiders van de evangelische kerk, nog voor hij president werd. Ze legden hem de handen op. Na afloop zou Trump gezegd hebben: “Kan je die bullsh*t geloven?” “De kosmische grap is dat Trump een groot aantal blanke arbeiders in de Midwest overtuigde dat hij inzat met hun welzijn. De waarheid is dat ze hem niets kunnen schelen”, schrijft Cohen.

Zijn grove houding tegenover vrouwen

Enkele van de anekdotes gaan ook over de grove houding van Trump tegenover vrouwen. Zoals de keer dat hij de 15-jarige dochter van Cohen zag toen ze net klaar was met haar tennisles en zei: “Kijk naar die kont. Daar zou ik geen nee tegen zeggen.”

Of het verhaal van een bezoek van Trump aan een nachtclub in Las Vegas in 2013. Daar zou Trump een rauwe stripact gezien hebben, waarbij een vrouw deed of ze op een andere vrouw urineerde. Volgens Cohen reageerde Trump met “ongeloof en plezier”.

Het Witte Huis gaf intussen al commentaar op het boek van Cohen door zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken. “Michael Cohen is een in ongenade gevallen misdadiger en geschorste advocaat, die gelogen heeft tegen het Congres. Hij is compleet ongeloofwaardig”, klonk het zaterdag.

