Ex-advocaat Trump beschuldigt president onder ede: "Ik betaalde in zijn opdracht zwijggeld aan pornoactrice om verkiezingen te beïnvloeden" Michael Cohen pleit schuldig voor New Yorkse rechtbank, maar trekt Trump mee in bad

21 augustus 2018

20u38

Bron: ANP, Reuters 42 Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft voor de rechtbank in New York schuldig gepleit voor de betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels tijdens de presidentscampagne van 2016. Maar hij deed dat "in opdracht van een kandidaat voor het federale ambt", zonder Trump bij naam te noemen. "De hoofdbedoeling was de be ïnvloeding van de verkiezingen", verklaarde Cohen onder ede.

De advocaat van Cohen, Lanny Davis, noemde Trump na afloop wel bij naam. "Vandaag heeft hij onder ede verklaard dat Trump hem de opdracht heeft gegeven om een misdaad te plegen", aldus Davis. "Waarom zouden die betalingen wel strafbaar zijn voor Cohen maar niet voor Trump?" Trump komt nu rechtstreeks in de vuurlinie te liggen van het gerecht.

Cohen legde om 22 uur gisteravond Belgische tijd een verklaring af voor de rechter. Hij had zich eerder aangegeven bij de FBI in New York. De ex-advocaat van de Amerikaanse president was akkoord gegaan om schuld te bekennen.

Door mee te werken met het Openbaar Ministerie kan de 51-jarige Cohen in aanmerking komen voor strafvermindering. CNN meldde dat hij een deal had gesloten over de duur van de straf en een boete. Concurrent Fox News hoorde uit anonieme bron dat Cohen akkoord is gegaan met drie tot vijf jaar cel.

BREAKING: Ex-Trump attorney Cohen pleads guilty to charges involving hush money, calls it coordinated effort to influence election. The Associated Press(@ AP) link

Acht beschuldigingen

Er was een onderzoek naar hem ingesteld wegens onder meer inbreuken op financiering van de verkiezingscampagne van Trump, bankfraude en belastingontduiking voor miljoenenbedragen bij zijn taxibedrijf.

Cohen pleitte schuldig op alle acht tenlasteleggingen, waaronder ook die rond de campagnefinanciering. Hij riskeert maximaal 65 jaar cel, maar zou door de deal maximaal vijf jaar en drie maanden naar de gevangenis moeten. De rechtbank doet uitspraak op 12 december, Cohen mocht de rechtbank na zijn verklaring verlaten na het betalen van een borg van 500.000 dollar.

Cohen admits to working “at direction of the candidate” Trump and national enquirer to silence Karen McDougal. He also admits to Stormy Daniels payment that he made “with and at direction of the same candidate.” Stephen Brown(@ PPVSRB) link

Wat de deal precies inhoudt is niet geweten. Volgens de BBC betekent het niet automatisch dat Cohen zal meewerken in een onderzoek tegen de president. Hij zou bijvoorbeeld niet hebben ingestemd mee te werken aan het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging tijdens Trumps verkiezingscampagne. Anthony Zurcher van de BBC wijst er wel op dat daar in de aanloop naar de uitspraak van de rechtbank nog verandering in kan komen wanneer Mueller druk zou uitoefenen.

Zwijggeld aan porno-actrice

Cohen kwam in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump. Dat 'zwijggeld' is mogelijk in strijd met de wetgeving over verkiezingscampagnes. De betaling van het zwijggeld gebeurde op 27 oktober 2016, amper enkele dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens Cohen gebeurde dat dus "met als hoofdbedoeling de beïnvloeding van de verkiezing en in opdracht van een kandidaat voor een federaal ambt". Eerder had Cohen enkel verklaard dat hij die som aan pornoactrice Stormy Daniels gestort had.

Ook zou Cohen geregeld hebben om 150.000 dollar zwijggeld te betalen aan de voormalige playmate Karen McDougal. Ook zij beweert een affaire met Trump gehad te hebben.

In april dit jaar ontkende Trump aan boord van zijn vliegtuig Air Force One dat hij iets afwist van zwijggeld aan vrouwen met wie hij een affaire zou hebben gehad. Een maand later gaf hij dan toe dat hij het bedrag van 130.000 dollar aan Cohen zou hebben terugbetaald.

Opname

Cohens zaak raakte in een stroomversnelling toen de FBI op advies van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de Russische inmenging in de verkiezingsstrijd om het Witte Huis, een inval deed in het kantoor van Cohen, zijn huis en permanente hotelkamer. De federale politie nam er een aantal bewijsstukken in beslag, waaronder e-mails en documenten over een reeks van onderwerpen.

Cohen was jarenlang de persoonlijk advocaat en adviseur van Trump. Hij stond bovendien te boek als diens loyale 'regelaar', voor vastgoedzaken in Moskou tot het ophalen van sponsorgeld voor de campagne. Maar de voorbije weken verklaarde hij in interviews dat hij afstand genomen heeft van zijn vroegere baas. Ook raakte een opname bekend die hij maakte van een gesprek met Trump. De president had daarop scherpe kritiek.

Manafort schuldig aan fraude

In een andere fraudezaak is gisteravond ook Paul Manafort, oud-campagnechef van Trump schuldig bevonden. Een jury van een federale rechtbank in de staat Virginia heeft Manafort schuldig bevonden aan fraude. De twaalf juryleden werden het na vier dagen beraadslagen eens over acht van de in totaal achttien aanklachten die waren ingediend tegen Manafort wegens belastingontduiking en bankfraude.

De zes mannen en zes vrouwen die zich over de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie bogen, kwamen na lang vergaderen tot de slotsom dat de 69-jarige Manafort schuldig is in alle vijf gevallen van belastingfraude die hem ten laste waren gelegd. Bovendien werd bewezen geacht dat hij in twee gevallen bankfraude pleegde en één buitenlandse bankrekening verzweeg.

Eerder op de dag had de jury al aangegeven niet voor alle aanklachten tot overeenstemming te kunnen komen. Het financiële gesjoemel van Manafort dateert grotendeels van voor de tijd dat hij ging werken voor Trump. Hij hield voor de belastingdienst verborgen 16 miljoen dollar te hebben verdiend als politiek adviseur van pro-Russische politici in Oekraïne. Hij loog bovendien tegen banken om grote leningen los te krijgen. Daarmee kon hij zijn luxe levensstijl voortzetten.

Trump zou zijn oude vertrouweling gratie kunnen verlenen, maar Mark Warner, de topman van de Democraten in de inlichtingencommissie van de Senaat, waarschuwde hem meteen dat niet te doen. "Elke poging van de president de straf voor de heer Manafort kwijt te schelden of het onderzoek naar zijn campagne te frustreren, zou een flagrant machtsmisbruik zijn en vragen om onmiddellijke actie van het Congres."

Trump negeert vragen

Trump zelf heeft de vragen genegeerd die journalisten naar hem riepen toen hij naar de trappen van Air Force One liep. Trump stapte in het presidentiële vliegtuig in Joint Base Andrews in Maryland, bij Washington, voor een vlucht naar een bijeenkomst van aanhangers in West Virginia. De journalisten vroegen hem naar Cohen.

Pas bij aankomst reageerde hij, maar enkel op de veroordeling van Manafort. Trump noemde die veroordeling "een schande" en "bijzonder jammer voor Paul Manafort". Maar Trump benadrukte dat de uitspraak niets te maken heeft met het onderzoek van Mueller naar de Russische inmenging in de verkiezingen, wat Trump als een "heksenjacht" bestempelt, en dus ook niets met hem te maken heeft.

"Paul Manafort is een goede man. Hij werkte de voorbije jaren met veel personen samen. Ik ben daar zeer triest over", zei de president.

BREAKING: Trump responds to Manafort guilty verdicts: “This has nothing to do with Russian collusion” #mtpdaily pic.twitter.com/9fZNfqvUHk Meet the Press(@ MeetThePress) link