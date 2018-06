Ex-advocaat staat terecht voor moord op zijn kersverse bruid in 1973 die hij ensceneerde als auto-ongeval Joeri Vlemings

29 juni 2018

12u17

Bron: Houston Chronicle, ABC7, New York Post 0 Noreen Rudd stierf in 1973 op amper 19-jarige leeftijd. In een auto-ongeval, dácht iedereen. Maar nu staat de Texaan die 27 dagen vóór de crash met haar getrouwd was terecht voor de moord op zijn kersverse bruid. Ex-advocaat Donnie Rudd (nu 76) zou haar 45 jaar geleden doodgeslagen hebben en de moord vervolgens op een ongeluk hebben doen lijken, om 120.000 dollar te kunnen trekken van de verzekering.

Het is allemaal nog vreselijker, bleek uit de openingsverklaringen dinsdag op de rechtbank. Donnie en Noreen leerden elkaar kennen als collega's bij de Quaker Oats Company in Barrington bij Chicago. Volgens de aanklager stapte Donnie Rudd bewust in het huwelijksbootje met de 19-jarige Noreen Kumeta om haar te vermoorden voor het geld van haar levensverzekering. Dat zou hij nog geen maand na hun trouwpartij ook gedaan hebben.

De advocaat van Donnie Rudd ontkende dat. Zijn cliënt pleit onschuldig en houdt vol dat zijn vrouw omkwam in een "tragisch ongeval". Volgens de advocaat is er ook geen bewijs dat Rudd weet had van de levensverzekeringspolis van zijn vrouw.

Andere moordzaak

Officieel werd de dood van Noreen Rudd als een ongeval beschouwd. Rudd zou daarover vroeger gezegd hebben dat een bekende politicus hem op een landweg van de baan had laten rammen en dat zijn echtgenote daarbij het leven liet. Pas na de autopsie op Noreen Rudd in 2013 werd het een moordzaak. Haar lijk werd opgegraven als onderzoeksdaad in een onopgeloste moord uit 1991. In die zaak werd Donnie Rudd verdacht van de moord op zijn cliënte Loretta Tabak-Bodtke, een interieurarchitecte die hij vier kogels in het hoofd zou geschoten hebben.

Twee jaar later, in december 2015, werd de voormalige vastgoedadvocaat - Rudd verloor zijn licentie in 1994 voor fraude - in beschuldiging gesteld van de moord op zijn eigen vrouw. Hij woonde toen in Sugar Land in Texas. Het was het moment waarop Rudd, na al die jaren, niet langer het gerecht kon ontwijken.

Liegen en bedriegen

Donnie Rudd heeft een zware voorgeschiedenis als het gaat over liegen en bedriegen. In totaal was hij vijf keer getrouwd. Met zijn eerste vrouw, Louann Hart, verhuisde hij van Texas naar Chicago. Het koppel kreeg vier kinderen. Donnie Rudd maakte al snel carrière bij Quaker Oats. Maar plots werd het gezinsgeluk verstoord. Rudd biechtte zijn vrouw op dat hij een affaire had met Dianne Marks, die met haar gezin kind aan huis was bij de Rudds. De scheiding werd uitgesproken in augustus 1972. Er kwam nog geen tweede huwelijk van voor Donnie Rudd, want in augustus 1973 sloeg hij opnieuw zijn partner, Diane Marks dus op dat moment, met verstomming. Hij zou de volgende dag met een 19-jarige collega trouwen, zei hij haar.

120.000 dollar

Die avond bracht hij nog met Marks door en de volgende ochtend stapte hij uit bed om met de blonde schoonheid Noreen Kumeta te huwen. De verbintenis hield maar 27 dagen stand, want toen zou Rudd zijn nieuwbakken bruid vermoord hebben. In Rudds versie was het een zwaar auto-ongeval, waarbij Noreen uit de wagen geslingerd werd. Donnie Rudd beweerde dat haar achterhoofd helemaal verbrijzeld was toen hij haar terugvond. Ze was al dood toen ze in het ziekenhuis aankwam. Haar dood was niet verdacht en er werd geen lijkschouwing gedaan. Binnen de week trok Rudd weer bij Marks in, 120.000 dollar van de verzekering rijker. In mei 1974 trouwden de twee uiteindelijk toch met elkaar.

Donnie Rudd werd een echte ster van de advocatuur. Hij had op een bepaald moment zijn eigen tv-show en meer dan 2.000 cliënten. Maar eind jaren 80 kwamen er klachten van fraude. Rudd bleek zijn eigen cliënten te bedriegen. Na de perikelen rond de moord op zijn cliënte Loretta Tabak-Bodtke, verhuisden Rudd en Marks naar Texas. Toen Marks herviel van borstkanker en in 1995 op sterven lag, probeerde Rudd haar nog tevergeefs te pluimen. Marks stierf in november 1996.

Vierde en vijfde huwelijk

Vijf maanden later trad hij een vierde keer in het huwelijksbootje. Ditmaal met Mary Bret. In juli 1999 was ook dat sprookje uit: Bret vroeg de nietigverklaring aan, omdat, zo beweerde ze, zowat alles wat Rudd over zijn leven had verteld een leugen bleek. Hij zou haar ook twee keer geslagen hebben en haar gestalkt hebben.

Opnieuw kon hij amper enkele maanden later iemand anders strikken: Emma Leising. Hij vroeg haar ten huwelijk op de dag dat zijn scheiding met Bret officieel was.

Genie of waanzinnige?

Donnie Rudd heeft een tweelingbroer, die beweert dat hij door de jaren heen geprobeerd heeft zijn broer te helpen. De twee praten al bijna 20 jaar niet meer met elkaar, omdat Donnie in oktober 2000 zijn broer pas de dag na de begrafenis had ingelicht over de dood van hun vader.

In 2016 zag Rudd voor het eerst een cel van binnen. Straf voor zo'n levenswandel. "Mijn moeder zei altijd dat de grens tussen geniaal en waanzinnig dun is en dat Donnie een voet heeft aan beide kanten", omschreef Lori, dochter van Dianne Marks, hem ooit.

Als Donnie Rudd schuldig wordt bevonden aan de moord op Noreen Kumeta, riskeert hij een gevangenisstraf van minstens veertien jaar.