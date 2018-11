Ex-advocaat doet boekje open over “racistische” uitspraken Trump: “Zwarte mensen zijn te dom om op mij te stemmen” kg

02 november 2018

23u00

Bron: Vanity Fair, CNN 0 Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump, beweert dat de president in de privésfeer meermaals racistische uitspraken deed. “Zwarte mensen zijn te dom om voor mij te stemmen”, zou het staatshoofd onder meer gezegd hebben. Dat vertelde Cohen in een interview met Vanity Fair, en werd aan CNN bevestigd door een anonieme bron in de kringen van Cohen.

Cohen komt nu naar buiten met het verhaal omdat hij naar eigen zeggen besefte dat de uitspraken van de president achter de schermen nog veel erger zijn dan zijn publieke uitlatingen. Met de naderende midterm-verkiezingen in het achterhoofd, wil hij de Amerikaanse kiezer daarop wijzen, verklaart hij aan het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair.



Cohen herinnert zich onder andere een gesprek waarin hij opmerkte tegenover Trump dat hij vooral blanke aanhangers had. “Dat is omdat zwarte mensen te dom zijn om op mij te stemmen”, zou de president daarop hebben geantwoord. Wanneer Nelson Mandela stierf, zou Trump dan weer hebben gezegd: “Noem één land dat wordt geleid door een zwarte persoon dat geen shithole is.” En nog: “Noem één stad.”

“Zwarte nicht”

Verder vertelt Cohen over het moment waarop hij en Trump op weg waren naar Chicago in de late jaren 2000. “We gingen van de luchthaven naar het hotel en reden door wat een armere buurt leek”, aldus Cohen. “Trump gaf er commentaar op, waarbij hij zei dat enkel zwarten zo zouden kunnen leven.” Tot slot zou de voormalige ster uit het Amerikaanse realityprogramma The Apprentice ook nog gezegd hebben dat hij één van de zwarte kandidaten nooit had kunnen laten winnen, waarbij hij de kandidaat omschreef als een “zwarte nicht”.

Cohen geeft toe dat hij de uitspraken destijds te makkelijk door de vingers zag, en zegt spijt te hebben dat hij geen ontslag heeft genomen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Volgens CNN werden het verhaal en de uitspraken wel bevestigd door een bron dichtbij Cohen.

De relatie tussen Trump en Cohen verzuurde in augustus, toen Cohen toegaf dat hij in opdracht van Trump zwijggeld had betaald aan pornoactrice Stormy Daniel en ex-Playboy-model Karen McDougal tijdens de presidentscampagne in 2016. De twee vrouwen beweren een affaire te hebben gehad met Trump voor hij president werd.

