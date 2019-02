Ex-advocaat Cohen noemt Trump “bedrieger” en “racist”, maar wordt zelf afgeschilderd als “pathologisch leugenaar” TT KG Daimy Van den Eede

27 februari 2019

15u46 3 In zijn getuigenis in het Congres vuurde de 52-jarige ex-advocaat Michael Cohen de ene na de andere beschuldiging af op president Donald Trump. Onder andere suggereerde hij dat Trump op voorhand wist van het e-maillek van rivaal Hillary Clinton en draagt hij een check aan die moet bewijzen dat Trump de opdracht gaf om zwijggeld te betalen aan ex-pornoster Stormy Daniels. Cohen kreeg veel kritiek te verwerken: vooral de Republikeinen probeerde zijn geloofwaardigheid te ondermijnen door hem uit te maken voor “pathologisch leugenaar”.

Cohen begon zijn getuigenis met een openingsrede die op voorhand bekend werd gepubliceerd door de New York Times. In de verklaring zegt hij zich te schamen dat hij voor Trump heeft gewerkt. Hij noemt de president “een racist”, “een oplichter” en “een bedrieger”. Die beschuldigingen probeerde hij tijdens de hoorzitting in het Congres hard te maken met bewijsmateriaal.

E-maillek

Zo zei Cohen dat Trump in 2016 een telefoontje kreeg van zijn adviseur Roger Stone. Stone vertelde hem dat er enkele dagen later een “gigantische maildump” zou volgen die de campagne van Hillary Clinton zou kunnen schaden. Als dat zou kloppen, dan komt Trump in hete wateren. Hij heeft steeds ontkend dat hij op voorhand weet had van het e-maillek van zijn rivaal.



Het nieuws van de gelekte e-mails had Stone naar eigen zeggen vernomen tijdens een telefoongesprek met Wikileaks-oprichter Julian Assange. Maar Wikileaks reageerde later op de dag nog dat de oprichter nooit had gebeld met de adviseur. Mogelijk heeft Stone het nieuws van het lek via andere kanalen vernomen.

Zwijggeld

Daarnaast bevestigde Cohen dat Trump in 2016 wel degelijk de opdracht gaf om zwijggeld te betalen aan ex-pornoster Stormy Daniels, met wie hij seksuele betrekkingen had. Cohen betaalde uit eigen zak 130.000 dollar, en werd daarvoor terugbetaald door de president zelf. Als bewijs voerde hij een check aan van 35.000 dollar die door Trump werd ondertekend.



De advocaten van Trump ontkennen dat de president iets te maken had met de affaire.

President Donald Trump signed this check eight months before he had this exchange on Air Force One:



Reporter - "Mr. President, did you know about the $130,000 payment to Stormy Daniels?"



President Trump - "No." pic.twitter.com/j0ZaLwi4sX Robert Maguire(@ RobertMaguire_) link

Rusland

Trump zou volgens de ex-advocaat ook op de hoogte zijn geweest van een deal over een Trump Tower in Moskou tijdens de campagne in 2016. De president zou later hebben laten merken dat hij wilde dat Cohen loog over de zaak. Hij ontkent echter dat Trump hem dat expliciet vroeg. “Hij zegt je niet wat hij wil. [...] Ik weet wat hij bedoelt omdat ik zo lang met hem heb opgetrokken”, aldus Cohen.



Concreet bewijs voor een Russische inmenging in de presidentscampagne heeft hij niet. “Maar ik heb mijn vermoedens”, liet hij zich ontvallen.

Leugenaar

Tijdens de hoorzitting kregen de congresleden de kans om vragen te stellen aan Cohen. De strategie van de Republikeinen werd al snel duidelijk. Zij probeerden Cohen voortdurend af te schilderen als een onbetrouwbare getuige. Republikein Paul Gosar noemde Cohen een “pathologisch leugenaar”.

Op een bepaald moment zat dat Cohen zo hoog dat hij uitvloog, en de aandacht vestigde op Trump zelf. “De president heeft tot op heden iets meer dan 9.000 leugens verteld”, zei hij toen hijzelf opnieuw van leugens werd beticht.

“Ik vind het interessant, meneer, dat uzelf en uw collega’s tot nu toe geen enkele vraag stelde over president Trump sinds ik hier ben”, zei hij tegenover Republikein Jim Jordan, die tijdens de hoorzitting meermaals aan het woord kwam. “Ik dacht eigenlijk dat ik daarom hier was.”

“Perfect voorbeeld van wat niet te doen”

Op de vraag waarom hij nu, na tien jaar te hebben gewerkt onder Trump, naar buiten komt met de aantijgingen, antwoordde Cohen verschillende keren dat hij spijt had van zijn daden en dat hij andere medewerkers van Trump wil behoeden. “De mensen die Trump blind volgen, zullen onder dezelfde gevolgen lijden als ik.”

“Ik had een fantastisch leven, een prachtige vrouw, prachtige kinderen. [...] Ik ging niet voor Trump werken omdat ik dat moest, maar omdat ik dat wilde. En ik verloor alles. Ik ben het perfecte voorbeeld van wat je niet moet doen.”

Herbeleef hieronder de hoogtepunten van de hoorzitting: