Ex-adviseur van Trump krijgt 47 maanden cel kv

08 maart 2019

01u32

Bron: Belga, ANP 0 De voormalige campagnemanager van Donald Trump, Paul Manafort, is in de Amerikaanse staat Virginia veroordeeld tot een gevangenisstraf van 47 maanden. Dat is merkelijk lager dan de 19 tot 25 jaar cel die de aanklagers hadden geadviseerd.

De 69-jarige Manafort, die donderdag in een rolstoel en gekleed in een groene gevangenisoverall voor de rechter verscheen, werd in augustus 2018 door de rechtbank in Virginia veroordeeld voor belastingontduiking en andere financiële misdrijven die hij pleegde vóór hij bij het team van Trump aan de slag ging.

Hij verdiende veel geld met lobbywerk voor pro-Russische krachten in Oekraïne en verstopte miljoenen dollars op buitenlandse bankrekeningen. Daardoor liep de Amerikaanse fiscus belastinginkomsten mis. Daarnaast loog Manafort ook tegen banken om leningen los te peuteren.

Naast de celstraf, moet Manafort ook nog eens 24 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) aan ontdoken belastingen terugbetalen. Daarnaast is hij door de federale rechter veroordeeld tot een boete van 50.000 dollar.

Vergiffenis

De lobbyist stond in 2016 enkele maanden aan het hoofd van de Trump-campagne.

Kort voor de uitspraak vroeg Manafort vergiffenis aan de rechtbank omdat, naar eigen zeggen, zijn leven zowel professioneel als financieel aan gruzelementen ligt. “Ik ben vernederd en beschaamd en dan druk ik me nog voorzichtig uit,” aldus Manafort tegen rechter T.S. Ellis. Die wees dat verzoek af.

Gratie van Trump?

Manafort’s enige hoop op vrijheid ligt nu in handen van de Amerikaanse president. Donald Trump zei in november 2018 tegen de New York Post dat hij een presidentieel pardon voor Manafort niet uitsluit. “De mogelijkheid van een pardon is niet van tafel”, zei Trump toen tegen de krant.

Samenzwering

In een ander proces in Washington aanvaardde de voormalige lobbyist in september om schuldig te pleiten aan twee aanklachten van samenzwering en manipulatie van getuigen, in ruil voor een lichtere straf van maximaal 10 jaar cel. Het gerecht stelde intussen echter dat Manafort tegen de FBI en speciaal aanklager Robert Mueller, die belast is met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen, had gelogen. Hij zou onder meer hebben gelogen over zijn contacten met de Konstantin Kilimnik, lange tijd een van zijn medewerkers die ook banden zou hebben met de Russische inlichtingendiensten, en betalingen aan een advocatenkantoor. Manafort zelf ontkende bewust te hebben gelogen, maar volgens de rechter waren er genoeg bewijzen.

Voorbeeldstraf

Mueller vroeg daarom recent in een memorandum om een voorbeeldstraf voor Manafort, die hij beschuldigde van “herhaaldelijke en weloverwogen misdrijven”. Door bewust meerdere valse verklaringen af te leggen schond hij zijn overeenkomst met justitie voor strafvermindering, klonk het.

De strafmaat in het proces in Washington wordt volgende week verwacht. Manafort riskeert een maximumstraf van 10 jaar en de rechter in die zaak liet al weten bij haar uitspraak rekening te zullen houden met de valse verklaringen.