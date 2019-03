Ex-adviseur Trump moet 7,5 jaar de cel ttr

13 maart 2019

17u14

Bron: belga, anp 0 De gewezen campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, Paul Manafort, moet 7,5 jaar achter de tralies vertoeven nadat hij vandaag een bijkomende straf van 43 maanden kreeg.

Manafort is schuldig bevonden aan samenzwering, waarvan speciaal aanklager Robert Mueller hem had beschuldigd in zijn onderzoek naar mogelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en mogelijke “collusie” tussen het campagneteam-Trump en Moskou. De ex-adviseur van Trump, die lijdt aan jicht, kwam de rechtszaal binnen in een rolstoel. Hij verontschuldigde zich voor zijn daden en vroeg om clementie tijdens de straftoemeting.

De 69-jarige Manafort had schuldig gepleit. Hij verdiende veel geld met lobbywerk voor pro-Russische krachten in Oekraïne en verstopte miljoenen dollars op buitenlandse bankrekeningen. Daardoor liep de Amerikaanse fiscus belastinginkomsten mis. Daarnaast loog Manafort ook tegen banken om leningen los te peuteren. Vorige week had een federale rechter de man al veroordeeld voor fiscale en bankfraude. Manafort riskeerde in de tweede zaak tien jaar cel, aldus ABC News.

Mueller

De uitspraak van vandaag markeert het einde van een twee jaar durende juridische strijd tussen Manafort en speciaal aanklager Robert Mueller. Naar verwachting zal Mueller binnenkort zijn al 22 maanden lopende onderzoek afronden en een definitief rapport over zijn bevindingen indienen.

De negen maanden die hij al gevangen zat, moet hij niet overdoen.

Nieuw aanklacht

Manafort is vandaag opnieuw aangeklaagd. Districtsprocureur Cyrus Vance van Manhattan maakte bekend dat het gaat om hypotheekfraude, waarbij Manafort voor miljoenen dollars frauduleus leningen heeft verworven. “Niemand in New York staat boven de wet”, aldus de magistraat. Nog volgens Vance komen er op het niveau van de staat New York nog bijkomende aanklachten. Het onderzoek startte in 2017.

Terwijl het staatshoofd genade kan verlenen in federale misdrijven, blijven zaken op het niveau van de staten buiten de invloedssfeer van het Witte Huis.