Ex-adviseur Trump hoeft van speciaal aanklager Mueller niet naar de gevangenis IB

05 december 2018

03u30

Bron: Belga 0 Robert Mueller, de speciaal aanklager die het Rusland-onderzoek leidt in de VS, heeft vandaag verklaard dat hij geen celstraf zal eisen voor Michael Flynn, de voormalige Nationaal Veiligheidsadviseur van Donald Trump.

Volgens Mueller levert Flynn "substantiële hulp" in het onderzoek.

"Vanwege de substantiële hulp van de beklaagde (...) is een lichtere staf, zoals een veroordeling zonder gevangenisstraf, gepast en gerechtvaardigd", klinkt het in een officieel gerechtelijk document.