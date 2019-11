Ewan (18) op randje van dood door e-sigaret: “Dat ding heeft mijn leven verpest” Sebastiaan Quekel Marcia Nieuwenhuis

12 november 2019

12u06

Bron: AD, BBC, eigen berichtgeving 14 Een 16-jarige jongen is in Engeland bijna overleden aan een zware longaandoening die in verband wordt gebracht met het gebruik van de elektronische sigaret. De nu 18-jarige Ewan Fisher belandde met hevige ademhalingsproblemen op de spoed en keek de dood recht in de ogen.

Vaping caused a catastrophic reaction in Ewan Fisher's lungs that meant he could not breathe https://t.co/jlDzcEk9ud BBC East Midlands(@ bbcemt) link

Een groepje gerenommeerde artsen maakte vandaag in het gezaghebbende medische tijdschrift Archives Of Disease In Childhood bekend dat de 18-jarige Ewan Fisher 2,5 jaar geleden op het randje van de dood balanceerde door het veelvuldige gebruik van de elektronische sigaret. Hij belandde op de spoed met een zeer allergische reactie op iets dat hij had ingeademd, wat resulteerde in een zware ontsteking van het longweefsel.

“Ik had echt moeite met ademen en stierf bijna”, vertelt de tiener tegen BBC. “Ik was ongeveer vijf maanden bezig met de e-sigaret toen ik opeens ziek werd. Ik rookte een normale hoeveelheid, ongeveer tien tot vijftien sigaretten per dag. Ik was overgestapt omdat ik dacht dat het gezonder zou zijn. Ik wilde mezelf weer fit voelen omdat ik weer was begonnen met boksen.”

Voorheen kerngezond

Volgens zijn artsen kampte ‘de voorheen kerngezonde jongen’ aan een ‘catastrofale ademhalingsziekte’ die zijn leven in gevaar heeft gebracht. De oorzaak was een allergische reactie op een bepaalde chemische stof die in de vloeistof van de e-sigaret verwerkt is. Daar moeten belangrijke lessen uit worden getrokken, valt te lezen in het tijdschrift. “Het bewijs dat we hebben verzameld heeft aangetoond dat de e-sigaret verantwoordelijk was voor de ziekenhuisopname.”

Ewan wist zelf al meteen dat zijn allergische reactie het gevolg was van het gebruik van de elektronische sigaret. “Ik was er absoluut zeker van dat de sigaret mij ziek maakte”, stelt de Brit, die zijn leven na de ziekenhuisopname drastisch zag veranderen. “Ik miste belangrijke examens en mijn moeder kwam in financiële problemen omdat ze moest stoppen met werken om voor mij te zorgen. Ik ben nog altijd niet helemaal hersteld, pas het laatste half jaar begin ik weer aan te sterken. Ik heb nog steeds grote zorgen over hoe het straks verder moet.”

Waarschuwen

Voor de mensen met een rookverslaving heeft Ewan een belangrijk advies: ga naar de dokter voor hulp en schakel niet zomaar over op de e-sigaret. “Ik probeer het aan iedereen te vertellen, maar zij denken dat ik dom ben. Ik waarschuw mijn vrienden, maar zelfs zij luisteren niet. Ze doen het nog steeds, terwijl ze hebben gezien wat ik doormaakte. Is het echt de moeite waard om je leven te riskeren voor een e-sigaret? Ik wil niet dat je eindigt zoals ik, ik wil niet dat je dood bent, ik zou dat niemand toewensen.”

Wereldwijd heeft het aantal patiënten dat klachten heeft na gebruik van de elektronische sigaret een vlucht genomen. In de Verenigde Staten zijn nu al zeker 34 sterfgevallen geregistreerd die terug te voeren zijn op het gebruik van e-sigaretten.

In landen als Brazilië, India, Thailand en Singapore is de e-sigaret al in de ban gedaan. Moeten e-sigaretten ook in België verboden worden? Onze redactie stelde deze vraag al eerder aan enkele experten. Dit is hun antwoord.

Bekijk ook: overheid VS: “stop met vapen”

