EVP pleit voor unieke Europese corona-app JG

21 april 2020

17u31

Bron: Belga 0 De Europese Volkspartij, de grootste politieke familie van de EU, pleit voor een unieke Europese corona-app, die het binnenkort mogelijk moet maken om nieuwe besmettingshaarden van het coronavirus in te dijken. Europees parlementslid Kris Peeters (CD&V) wijst op de schaalvoordelen van zo'n app.

Veel landen willen inzetten op een contract-tracing-app in de strijd tegen het coronavirus. Ook in België wordt de uitrol van zo'n toepassing voor de smartphone onderzocht, al moeten er nog heel wat knopen worden doorgehakt. Bevoegd federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) werkt aan een juridisch kader, waarbinnen de verschillende gewesten in theorie elk hun eigen app zouden kunnen lanceren.

Op Europees niveau pleit de EVP er nu voor om in heel de EU dezelfde app te gebruiken. "In de strijd tegen Covid-19 hebben we een echte Europese aanpak nodig bij de analyse van gezondheidsgegevens, en vooral bij het traceren van infectieketens aan de hand van mobiliteitsgegevens", zegt het Duitse Europarlementslid Axel Voss. "Daarom is een unieke Europese app, die onze standaarden op het vlak van gegevensbescherming respecteert, cruciaal.”

Door in de 27 lidstaten dezelfde app te introduceren, wil Voss fragmentering vermijden, zeker wanneer straks de coronamaatregelen teruggeschroefd worden en de Europese binnengrenzen opnieuw opengaan.

Gevraagd of ook CD&V vindt dat er een unieke Europese corona-app moet komen, antwoordt Kris Peeters dat "alle opties die ons helpen tegen dit virus te strijden het onderzoeken waard zijn.” In de hele EU met dezelfde app werken, heeft volgens hem ook belangrijke schaalvoordelen.

"Maar dit kan niet zonder grondig publiek debat over de kernvragen: toestemming van gebruikers, transparantie over verzamelde persoonsgegevens, inzage in broncode van de apps en hun doeltreffendheid", aldus Peeters.