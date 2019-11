Evo Morales bereid om naar Bolivia terug te keren KVE

13 november 2019

20u10

Bron: Belga 0 Evo Morales, de afgetreden president van Bolivia, is bereid naar zijn land terug te keren om er de situatie te kalmeren. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie in Mexico City. Morales heeft in Mexico politiek asiel gekregen.

"Als mijn volk dat vraagt, zijn we bereid terug te keren (naar Bolivia) om de situatie te kalmeren", aldus Morales. De afgetreden president riep ook op tot een "nationale dialoog" om de zware politieke crisis op te lossen waarin het land momenteel vertoeft.

Morales weerlegde de legitimiteit van interimpresidente Jeanine Anez. De senatrice riep zichzelf dinsdag uit tot interimpresidente in een poging de politieke leegte te vullen die ontstaan is na het ontslag van Morales, ondanks het feit dat het daarvoor benodigde quorum in het parlement niet werd gehaald. Volgens Morales gaat het om een "staatsgreep".

In Bolivia is het al weken onrustig als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Kop van Jut was Evo Morales. Hij nam zondag gedwongen ontslag.

