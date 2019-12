Everzwijnen jagen inwoners stuipen op het lijf in gemeente vlak over Belgische grens: man gewond, politievoertuig aangevallen, agent opent het vuur KVE

17 december 2019

16u21

Bron: La Voix Du Nord 12 Zondagmiddag beleefden enkele bewoners van de Franse gemeente Raismes, op twintig kilometer van de Belgische grens, de schrik van hun leven. Een kudde everzwijnen zette de gemeente op stelten. De dieren veroorzaakten een verkeersongeval, drongen tuinen binnen, verwondden een man en vielen een politiewagen aan. Uiteindelijk opende een agent het vuur.

Rond 15 uur staken drie everzwijnen met minstens evenveel jongen een veld over en belandden in een straat van Raismes (5,5 km ten noorden van Valenciennes).



“Ze beukten tegen ons hek. Daarna gingen ze naar het perceel van onze buren”, vertelde een bewoner. Een jongeman rende nog naar het koppel in kwestie om hen te waarschuwen.

“Ze holden in alle richtingen”

“Het was een hele meute. Ze vernielden ons poortje. Vervolgens holden ze in alle richtingen in onze tuin.” Gewapend met schoppen waagde het echtpaar zich toch naar buiten om het hek aan de achterkant van de tuin open te zetten zodat de dieren een ontsnappingsroute hadden naar het bos.

“Toen we dat probeerden te doen, werd ik aangevallen door het grootste dier van de hele meute”, legde de bewoonster uit. “Hij duwde me tegen de muur.” Daarna viel het dier haar partner aan. “Het everzwijn duwde hem omver en sleurde hem meters mee over de grond.” Hun zoon en een buurman kwamen vervolgens tussen en konden een deel van de kudde met een spade wegjagen. De onfortuinlijke man bleek gewond aan zijn dij en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar moest hij gehecht worden.

Toen de agenten toekwamen, bevonden zich nog steeds twee everzwijnen op het domein. “Ze ramden het politievoertuig. Eén agent heeft meermaals geschoten uit zelfverdediging.”

Verkeersongeval

Een half uur later, twee straten verder. “Een everzwijn botste tegen mijn auto”, vertelde een verbijsterde bewoonster. “Ik was in shock want dat verwacht je niet in een woonwijk. Ik had het dier niet gezien. Na het ongeval rende het everzwijn weg. Het dier zag er angstig uit.” Haar auto was erg toegetakeld. De vrouw zelf kwam met de schrik vrij.

Wat later werd een everzwijn gedood in een andere tuin door een jager die was opgeroepen om hulp te bieden. En dat wat het einde van een dolle namiddag.

Mogelijk hield het hele voorval verband met een drijfjacht in een bos wat verderop. De politie is met een onderzoek gestart.