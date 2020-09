Everzwijnen achtervolgd en verpletterd door 4x4's en tractor in Vogezen KVE

23 september 2020

12u11

Bron: Vosges Matin, Le Dauphiné Libéré 0 Er is ophef ontstaan in de Vogezen in Frankrijk waar zeker tien everzwijnen op vreselijke wijze zijn gedood in een veld. De dieren werden achtervolgd en aangereden door terreinwagens, waarna een tractor de klus heeft afgemaakt. De Federatie van Jagers heeft een klacht ingediend tegen lokale boeren. Het slagveld werd nadien gefilmd. Opgelet de beelden zijn schokkend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Philippe Lavit, de voorzitter van de Departementale Federatie van Jagers uit de Vogezen, is verontwaardigd over wat hij eind vorige week heeft aangetroffen in een veld nabij Senonges. Zeker tien kadavers van everzwijnen liggen verspreid over het veld.

De everzwijnen werden “achtervolgd en geraakt door 4x4's, en vervolgens afgemaakt met een tractor”, vertelt Lavit in een veel bekeken video. Het bloedige tafereel zou zijn waargenomen door een getuige vanaf een uitkijktoren. De bandensporen zijn nog duidelijk te zien. Het incident heeft vorige donderdag plaatsgevonden.



De jagers vinden het niet kunnen dat everzwijnen op een allesbehalve diervriendelijke manier aan hun einde komen door toedoen van de lokale boeren, terwijl de jagers zelf zich wel aan erg strikte regels dienen te houden met betrekking tot de jacht. Bovendien wordt op die manier het vlees verspild, terwijl het net de bedoeling is van de plaatselijke jagers om de mensen in de regio te voeden. Bovendien is het vreselijk dat de dieren zo veel hebben moeten lijden, klagen de jagers aan.

Lavit specifieert in het filmpje dat hij het landbouwberoep helemaal niet wil stigmatiseren, maar dat misbruik van dergelijke aard ook niet ongestraft kan blijven.

De video is al meer dan 250.000 keer bekeken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.