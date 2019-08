Even paniek om vermiste Belgische toeriste (62) in Italië KVDS

03 augustus 2019

07u33 1 Hulpdiensten zijn in het noorden van Italië massaal uitgerukt voor een vermiste Belgische toeriste. De 62-jarige vrouw was er ’s morgens met de fiets op uitgetrokken in de Valle di Ledro bij Trente. Toen ze ’s avonds niet terugkeerde en haar smartphone af bleek te staan, werd alarm geslagen.

De vrouw verbleef in Molina di Ledro, aan het Ledromeer. Dat schrijft de lokale krant il Dolomiti. Ze was ’s ochtends met de fiets vertrokken in de richting van de Tremalzopas, maar daagde ’s avonds niet op. Pogingen om haar te bellen, mislukten: haar smartphone bleek af te staan.

Drones

Daarop rukten de politie van Riva en de brandweer van Molina uit. Ze kregen hulp van de drones van de hulpdiensten in Trente en de Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.







Uiteindelijk werd de vermiste vrouw gevonden. Ze had onderdak gezocht in een berghut. De batterij van haar smartphone bleek leeg te zijn. Ze was gelukkig ongedeerd.