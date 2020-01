Even adempauze voor Australische brandweer: week met milder weer verwacht IB

11 januari 2020

00u49

Bron: Reuters 1 Na een zware nacht voor de Australische brandweer aan de oostkust wordt een rustigere week verwacht met mildere weersomstandigheden. Dat geeft de brandweer van New South Wales de tijd om de verdediging tegen de bosbranden die nog steeds woeden, te versterken.

Vrijdagavond werden een aantal branden verder opgestookt door een verandering in windrichting, waarbij rukwinden van meer dan 100 kilometer per uur een aantal branden tot een kritiek punt brachten, maar tegen zaterdagochtend werd het kalmer.

“Het lijkt erop dat we op z’n minst een week hebben en dat het waarschijnlijk de beste zeven dagen zijn die we gehad hebben zonder een stijging van zeer gevaarlijke brandbeoordelingen,” aldus brandweercommissaris Shane Fitzsimmons van New South Wales. “Even pauze dus. Een kans voor brandweerlieden en getroffen gemeenschappen om zich te consolideren en ons in staat te stellen de overhand te krijgen bij al deze branden.”

“Risico nog niet voorbij”

Toch liet Fitzsimmons duidelijk verstaan dat het risico nog lang niet voorbij is en dat mensen niet zelfvoldaan moesten afwachten met nog twee zomermaanden in het vooruitzicht waarin het vuur bij elke weersverandering weer kan oplaaien.

De autoriteiten willen de komende week ook gebruiken om zich voor te bereiden op de rest van het brandseizoen. Een aantal branden in de Snowy Mountains in New South Wales en in Victoria hebben zich samengevoegd. Samen hebben al die branden al meer dan 600.000 hectare in de as gelegd.

Nog 150 branden

Er woeden nog steeds zo’n 150 branden in New South Wales, waarvan er zestig nog niet van onder controle zijn. In de staat Victoria woedt nog een brand op noodniveau, in New South Wales geen enkele meer. Een persoon is in New South Wales met zware brandwonden in het ziekenhuis in Sydney opgenomen nadat hij had geprobeerd zijn huis te verdedigen tegen de vlammen.

Sinds oktober zijn al 27 mensen om het leven gekomen bij de bosbranden, duizenden anderen hebben al (meermaals) moeten evacueren nadat enorme onvoorspelbare branden meer dan 10.3 miljoen hectare land – een gebied ongeveer zo groot als Zuid-Korea) in vlammen is opgegaan. Daarbij kwamen naar schatting zeker ook al een miljard dieren om het leven.

Gisteren gingen duizenden Australiërs de straat op om te protesteren tegen de regering, die niets tegen klimaatverandering lijkt te ondernemen. Ze werden gesteund door demonstranten in Londen.