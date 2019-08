Evelyn (21) werd verkracht en kreeg miskraam. Ze staat nu terecht voor moord KVDS

Bron: BBC, The Guardian 0 Buitenland Een jonge vrouw uit El Salvador die als tiener verkracht werd en enkele maanden later beviel van een dode baby, riskeert in haar thuisland een jarenlange celstraf voor moord. Donderdag begint het proces van Evelyn Beatríz Hernández Cruz en de openbare aanklager zal proberen aan te tonen dat de jonge vrouw bewust een miskraam uitlokte. Het is de tweede keer dat ze terechtstaat voor de feiten. De eerste keer kreeg ze 30 jaar cel, maar besliste een rechter in beroep dat de veroordeling onterecht was en dat ze een nieuw proces moest krijgen.

Het was in 2015 dat Evelyn – een meisje uit een arme plattelandsfamilie – haar verkrachter tegen het lijf liep. Ze zat in haar eerste jaar hoger onderwijs en de man zou zich verscheidene keren aan haar vergrijpen. Omdat ze bang was van hem, durfde ze niet naar de politie te stappen.

Toilet

Op 6 april 2016 ging ze thuis naar toilet. Ze had last van zware buikpijn en diarree en beviel opeens van een jongetje. De baby lag dood in het toilet en ze verloor het bewustzijn omdat ze erg veel bloed verloren was. Haar moeder vond haar en bracht haar naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.





Het personeel van de spoeddienst belde echter de politie. Drie dagen later werd Evelyn overgebracht naar de gevangenis. De beschuldiging: het opzettelijk doden van haar ongeboren baby. (lees hieronder verder)

Zelf hield de vrouw altijd vol dat ze niet wist dat ze zwanger was en dat ze na de verkrachting nog af en toe menstrueerde. De lijkschouwer leek haar verhaal te bevestigen. In zijn verslag stond dat de eerste uitwerpselen van het kind in zijn maagje en longen terecht waren gekomen en dat het daardoor een ontsteking had opgelopen, zogenaamd aspiratiepneumonie.

Desondanks werd Evelyn in juli 2017 veroordeeld voor moord. En ze kreeg 30 jaar cel.

In februari kwam ze echter voorlopig vrij, nadat een rechter in beroep geoordeeld had dat het bewijsmateriaal in eerste aanleg niet voldoende aantoonde dat ze bewust geprobeerd had om de baby iets aan te doen. Evelyn had toen al 33 maanden in een overvolle gevangenis gezeten.

En nu herbegint de nachtmerrie voor de jonge vrouw dus. (lees hieronder verder)

De zaak van Evelyn Beatríz Hernández Cruz is geen alleenstaand geval. El Salvador is een erg conservatief land, waar de Kerk nog een flinke vinger in de pap heeft. Abortus is er onder alle omstandigheden illegaal. En vrouwen hebben geen rechten als het om voortplanting gaat.

Gevolg is dat er al tientallen vrouwen vervolgd werden voor moord en doodslag nadat ze een miskraam kregen of bevielen van een dode baby, vaak na verkrachting. Het gaat meestal om arme vrouwen van het platteland, die veroordeeld worden op basis van dubbelzinnig bewijsmateriaal.

Wantoestanden

Het ziet er niet naar uit dat er snel iets zal veranderen. Hoewel de pas verkozen centrumrechtse president Nayib Bukele beloofde dat hij de wantoestanden binnen het gerecht zou aanpakken, is de man ook tegen het recht van de vrouw om te kiezen of ze een abortus laat uitvoeren of niet. (lees hieronder verder)

Desalniettemin hopen mensenrechtenorganisaties dat Bukele een comité zal oprichten om de rechtsgeldigheid te onderzoeken van alle zaken die betrekking hadden op abortus. Dat was in 2017 al gevraagd door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN.