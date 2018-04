Evan overleefde bloedbad op Columbine High School door zinnetje "dat er zomaar uitkwam" Joeri Vlemings

Bron: news.com.au 0 Op 20 april zal het 19 jaar geleden zijn dat twee tieners op de Columbine High School in Colorado een bloedbad aanrichtten. Eric Harris (18) en Dylan Klebold (17) schoten twaalf medeleerlingen en een leerkracht dood. Maar voor ze de hand aan zichzelf sloegen, spaarden ze wel het leven van de toen 15-jarige Evan Todd. Hij weet nog altijd niet waarom.

Evan Todd, nu 34, kende zijn twee moordende medestudenten nauwelijks. Enkele weken voor de schietpartij had hij ze wel nog op de gang in de school gekruist. "Als ik terugkijk op dat moment in de gang door de lens van de tijd en zie wat er weken later gebeurd is, dan hadden ze een monkellach op hun gezicht", zegt Todd aan news.com.au. "Ik stapte langs hen heen, zij zagen mij, ik zag hen. Ik had nooit met hen gesproken, nooit samen met hen les gehad."

Enkele weken later stond Evan opnieuw oog in oog met hen, tijdens hun dodelijke raid op de school. In de bibliotheek was Evan een taak voor Engels aan het afwerken, toen Eric Harris en Dylan Klebold gewapend binnenstormden. Evan zocht dekking achter een bureau, maar raakte gewond door splinters en scherven. De twee schutters begonnen dan willekeurig leerlingen dood te schieten. "Ze stelden hen vragen en executeerden hen dan."

Evan herinnert zich dat de schutters er toen genoeg van hadden en overlegden of ze niet zouden beginnen met het "doodsteken van mensen". En ook dat Eric een meisje onder een laag computers vond, "kiekeboe" riep, en haar koelbloedig door het hoofd schoot. "Ze amuseerden zich", zegt Evan. "Het klinkt walgelijk, maar zo was het echt."

Eric en Dylan liepen de hele bibliotheek af, waar 56 leerlingen aanwezig waren, en kwamen ook weer bij Evan terecht. Dylan hield zijn pistool tegen het hoofd van Evan gedrukt: "Waarom zou ik jou niet doden?" Evan zei: "Ik wil geen problemen". Bijna 19 jaar later is Dylans blik nog altijd in Evans geheugen gegrift. "Een blik die ik nog nooit had gezien en ook nooit daarna nog heb gezien. Verwijde pupillen, duivels, hol en koud. Je zag alleen de dood in zijn ogen."

"Problemen? Je weet verdomme niet wat dat betekent!" tierde Dylan "Dat bedoel ik niet", zei Evan. "Ik heb je niets misdaan, noch iemand anders op school, dat weet je." Dylan liet Evans lot toen in handen van zijn kompaan Eric: "Jij kan hem afmaken als je wil". Dat gebeurde niet. Eric stelde voor om naar de refter te gaan. Volgens Evan leek Dylan geërgerd. "Ik weet echt niet waarom ik zei wat ik zei, het kwam er gewoon uit. Zelfs toen ik zei dat ik geen problemen wou, was ik eigenlijk aan het smeken voor mijn leven", weet Evan nu. "Op een of andere manier lieten deze woorden mij in leven." Evan vermoedt dat er ook een hogere, onverklaarbare macht mee gemoeid was op dat moment, "noem het een goddelijke tussenkomst".

Evan Todd dacht in de loop der jaren veel na over wat er die 20ste april 1999 gebeurd was, de dodelijkste schietpartij ooit in een Amerikaanse school tot het drama op de Stoneman Douglas High School eerder dit jaar. De conclusie van Evan is dat leraars wat hem betreft wapens zouden mogen dragen op school als preventieve maatregel. Volgens Evan zijn wapens niet het probleem bij de vele massaschietpartijen in de VS, maar wel de "kwaadwillige, gestoorde, zieke en gekke mensen" die ze misbruiken. "Als ik naar mijn eigen opvoeding en die van mijn vrienden kijk, dan stel ik vast dat wij veel makkelijker toegang tot wapens hadden dan Eric en Dylan, maar wij hebben nooit iemand vermoord. Zij hadden geen wapens in huis, terwijl ik er mee opgegroeid ben. Ik had gewoon bij mij of bij een vriend thuis een wapen van de muur kunnen pakken, maar dat deden we niet. Het kwam zelfs nooit in mij op."

Na de tragedie op Columbine vonden er nog tien schietpartijen met minstens vier doden op Amerikaanse scholen plaats. In totaal kostte dat het leven aan 122 slachtoffers.