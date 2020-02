Evacuaties door noodweer in Australië kv

10 februari 2020

Bron: Belga 0 Stortregens en stormen blijven verwoesting aanrichten in het door bosbranden getroffen oosten van Australië, met evacuaties, massale stroomuitval, overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg.

Het Bureau of Meteorology verspreidde een waarschuwing voor de hele oostelijke kuststrook van New South Wales (NSW), en dat voor zware regenval en "levensbedreigende overstromingen" in delen van de staat.

Vannacht plaatselijke tijd moesten in verschillende laaggelegen buitenwijken van Sydney, de hoofdstad van New South Wales, mensen worden geëvacueerd. De stad kreeg de meeste regen te verduren sinds 1990. Volgens het weerbureau viel er de afgelopen vier dagen maar liefst 391.6 millimeter. Zowat 140.000 huizen in en rond Sydney zaten 's nachts zonder elektriciteit.



Door het extreme weer werden wegen afgesloten waren door aardverschuivingen, overstromingen en omgevallen bomen. Sommige trein- en veerdiensten zijn geannuleerd. Tientallen scholen zijn gesloten.

Het Australische weerbureau waarschuwt vandaag nog voor windstoten tot 90 kilometer per uur, abnormaal hoge getijden en golven van meer dan vijf meter hoog.

De hulpdiensten kregen in het weekend 10.000 oproepen en voerden meer dan 200 reddingen uit. De autoriteiten vragen om alle niet-essentiële reizen op maandag uit te stellen.