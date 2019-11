Evacuatie van dorp in Texas na tweede zware explosie in chemische fabriek SPS KV

27 november 2019

11u55

Bron: Belga, Reuters 50 In de buurt van Port Neches, niet ver van miljoenenstad Houston in Texas, heeft zich deze namiddag lokale tijd een tweede explosie voorgedaan in een chemische fabriek die al sinds vanochtend in brand staat. De autoriteiten roepen iedereen die zich binnen een straal van zes kilometer rondom de fabriek bevindt op om de omgeving te ontvluchten.

Bij een eerste explosie vanochtend kwam een enorme vuurbal vrij. Drie mensen raakten lichtgewond bij het incident. De brandweer evacueerde vervolgens een zone van 800 meter (een halve mijl) rondom de petrochemische fabriek TPC in Port Neches. Later op de dag deed zich een nieuwe explosie voor in de brandende fabriek. De hulpdiensten zijn nu bezig met de evacuatie van zo’n 60.000 mensen die zich binnen een straal van zes kilometer rondom de brandhaard bevinden.

Verschillende mensen die in de buurt van de fabriek wonen hebben bovendien schade aan hun woningen gemeld. De oorzaak van de ontploffing, die gebeurde rond 1 uur (8 uur Belgische tijd) is nog niet bekend.

TPC meldt nog dat het noodplan van de fabriek in werking is getreden en gevraagd heeft aan de brandweer om te helpen om de situatie in de fabriek zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Het bedrijf doet er alles aan om de impact van het incident op het milieu te beperken.

De fabriek produceert butadieen, een brandbaar gas dat wordt gebruikt bij de productie van synthetisch rubber en in petrochemische mengsels.

In de regio van Port Neches-Groves zijn verschillende chemische fabrieken gelegen. In de grote regio rond Houston bevindt zich de grootste petrochemische cluster ter wereld.