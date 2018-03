Eurosceptische Vijfsterrenbeweging grootste partij in Italië, rechts vormt grootste blok JV KVE HA

05 maart 2018

06u26

Bron: belga 2 De populistische en eurosceptische Vijfsterrenbeweging is de grootste partij geworden bij de parlementsverkiezingen in Italië. Dat blijkt uit exitpolls van Italiaanse media.

Volgens Rai en Mediaset zou de beweging, opgericht door komiek Beppe Grillo, tussen 29 en 32 procent van de stemmen halen. De rechtse partijen lijken dan weer het grootste blok in het parlement te zullen vormen, met een score boven de 35 procent. Het Forza Italia van Silvio Berlusconi en de Lega van Matteo Salvini liggen nek-aan-nek.

Onduidelijk is of dat ook een werkbare meerderheid oplevert. Waarnemers gaan ervan uit dat daarvoor 40 procent van de stemmen nodig is. Voor een regeringsmeerderheid in het parlement moet een partij of alliantie minstens 316 van de in totaal 630 zetels in de Kamer halen, en in de Senaat zeker 158 van de 315 zetels winnen.

De centrumlinkse Partito Democratico, de partij van oud-premier Matteo Renzi, zou volgens de exitpolls onder de 20 procent zakken. "Dit is een duidelijke nederlaag voor ons", liet vicepartijleider Maurizio Martina al weten. "We volgen de resultaten die district per district binnenlopen." Het is nog wachten op een reactie van Renzi.

Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi haalt volgens de exitpolls 12,5 tot 15,5 procent van de stemmen. De xenofobe Lega (ex-Lega Nord) van Matteo Salvini komt uit op een gelijkaardig percentage. De 81-jarige Berlusconi kan wegens een veroordeling voor fiscale fraude niet opnieuw premier worden. Hij heeft voor die post Antonio Tajani, huidig voorzitter van het Europees Parlement, naar voren geschoven.

Geen duidelijke winnaar

De Italiaanse parlementsverkiezingen lijken dus, zoals voorspeld, geen duidelijke winnaar op te leveren, waardoor de stembusslag de voorbode lijkt te worden van lange regeringsonderhandelingen.

De Vijfsterrenbeweging, die vandaag geleid wordt door de jonge 'self-made man' Luigi Di Maio, zou dan wel de afzonderlijk grootste partij van Italië worden, de partij heeft nog nooit een coalitie aangegaan en heeft dat ook nu uitgesloten. Het beste scenario voor Europa zou zijn dat het rechtse blok van Berlusconi uit elkaar valt en Forza Italia een coalitie smeedt met de Partito Democratico van Matteo Renzi en huidig premier Paolo Gentiloni. Beide hebben echter vooraf een grote coalitie (naar Duits model) van de hand gewezen.

Opkomst

Bijna zes op de tien Italianen brachten gisteren tegen 19 uur hun stem uit. Om 23 uur sloten de kiesbureaus de deuren. De opkomst lag iets hoger dan voor het referendum over de grondwettelijke hervormingen van december 2016, toen 57,2 procent van de kiezers zijn stem had uitgebracht om 19 uur.

De kiesopkomst varieert naargelang de regio's. Er werd meer dan 60 procent geregistreerd in verschillende regio's in het noorden, in Emilia-Romagna, Umbrië, Lombardije, Toscane en Venetië en onder de 50 procent op Sicilië en Calabria in het zuiden van Italië.

Zowat 51 miljoen Italianen, van wie ruim vier miljoen in het buitenland, moesten de 630 zitjes van de Kamer en de 315 Senaatszetels toekennen.

De nieuw verkozen parlementskamers zullen pas op 23 maart hun eerste zitting houden.