Eurosceptische minister wordt voorzitter Italiaanse beurswaakhond FVI

05 februari 2019

Paolo Savona, de eurosceptische Italiaanse minister van Europese Zaken, wordt volgens de regering de nieuwe voorzitter van de Italiaanse beurswaakhond Consob. De president Sergio Mattarella moet de aanstelling van de 82-jarige nog bevestigen. Naar verwachting zal hij dat ook doen.

De vorige voorzitter van Consob, Mario Nava, nam ontslag onder druk van de regeringspartijen. Hij had kritiek gekregen omdat hij de positie had aanvaard nadat hij was overgeplaatst van een topjob bij de Europese Commissie. Het duurde lang om een opvolger te kiezen, omdat een van de regeringspartijen, de Vijfsterrenbeweging, de positie aan een andere eurosceptische econoom wou geven: Marcello Minenna. Mattarella weigerde dat.

Tijdens de coalitiegesprekken in mei blokkeerde de Italiaanse president ook de benoeming van Savona als minister van Financiën. Dat leidde tot een kortstondige politieke crisis, waarna Savona uiteindelijk minister van Europese Zaken werd.

Volgens het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA zal premier Giuseppe Conte de bevoegdheden van Savona erbij nemen.