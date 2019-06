Euroscepticus Nigel Farage krijgt ontmoeting met Trump, Amerikaanse president stuurt oppositieleider Corbyn wandelen TT

04 juni 2019

20u15

Bron: Belga 3 De Britse euroscepticus Nigel Farage heeft vanavond een ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Donald Trump in de residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Londen. Dat bevestigt hij op Twitter. "Goede ontmoeting met president Trump - hij gelooft oprecht in brexit en geniet van zijn bezoek aan Londen.” Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour kreeg dan weer nul op het rekest.

De Amerikaanse president Donald Trump is op driedaags staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Hij ontmoette er onder meer al premier Theresa May en de Queen, en vanavond mocht ook Nigel Farage dat rijtje vervoegen. De Brexit Party-kopman werd door een fotograaf van Reuters gespot aan de Amerikaanse ambassadeurswoning in de Britse hoofdstad, en bevestigde even later via Twitter dat hij inderdaad op de koffie mocht bij Trump.

Een "goede ontmoeting", noemt hij het. "Hij gelooft oprecht in brexit en geniet van zijn bezoek aan Londen." Later voegde Farage er op de radio aan toe dat Trump “bezorgd is dat het zo lang lijkt te duren”.



Een ontmoeting met Farage stond niet op de officiële planning van de Amerikaanse president, maar hij moeide zich de voorbije dagen maar wat graag met de Britse binnenlandse politiek. Zo noemde hij de Londense burgemeester Sadiq Khan op Twitter een "stone cold loser", en gaf hij ongevraagd advies over de brexit. "Groot-Brittannië moet zich voorbereiden op een vertrek zonder deal. Als je geen eerlijke deal krijgt, dan wandel je weg."

Good meeting with President Trump – he really believes in Brexit and is loving his trip to London. Nigel Farage(@ Nigel_Farage) link

“Slim persoon”

Trump zei ook dat hij het jammer vindt dat Farage niet betrokken werd in de onderhandelingen met de EU. "Hij is een zeer slim persoon." Tot slot sprak Trump zijn steun uit voor onder meer Boris Johnson, die kandidaat is om premier May op te volgen.

Trump nodigde Johnson naar verluidt ook uit voor een gesprek, maar de voormalige minister van Buitenlandse Zaken sloeg die uitnodiging af. De twee hadden wel telefonisch contact.

Trump heeft volgens Britse media een verzoek van Labourleider Jeremy Corbyn voor een ontmoeting van de dan weer hand gewezen. De bewoner van het Witte Huis beschouwt de oppositieleider als een “negatieve kracht”.

Corbyn sprak in plaats daarvan anti-Trump-betogers toe op Trafalgar Square. Hij bekritiseerde Trumps staat van dienst op het vlak van racisme en klimaatverandering. Hij beschuldigde hem van het aanwakkeren van haat en verdeeldheid. De oppositieleider had zelf al een uitnodiging voor het banket van gisterenavond afgewezen omdat May zijns inziens “de rode loper niet moest uitrollen” voor een president “die vitale internationale verdragen opzegt, zich achter de ontkenning van klimaatverandering schaart en racistische en misogyne taal hanteert”.

Theresa May stood next to @realDonaldTrump as he said the NHS will be "on the table" in a US trade deal. And that’s what Tory leadership contenders and Farage are lining up for the No Deal disaster capitalism plans they have.



They all need to understand: our NHS is not for sale. Jeremy Corbyn(@ jeremycorbyn) link