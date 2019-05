Eurosceptici worden sterker, maar overrompeling blijft uit IB

27 mei 2019

04u02

Bron: Belga 0 Her en der werd verwacht dat een golf van populistische en eurosceptische partijen het Europees Parlement zou overspoelen. Met Matteo Salvini en Marine Le Pen hebben enkele kopstukken hun nationale kiesstrijd gewonnen, maar dat lijkt onvoldoende om de machtsverhoudingen in het Europees Parlement danig door elkaar te schudden.

Volgens de laatste prognose zou de Lega van Salvini in Italië 30 procent van de stemmen hebben gehaald. In Frankrijk won Le Pen met 24 procent. Met dank aan vooral Salvini zou de uiterst rechtse fractie ENF van 37 naar 58 zetels in het Europese halfrond. In landen als Nederland, Duitsland, Denemarken en Finland deden partijen uit die fractie het echter minder goed dan verwacht.

De Nederlandse rechtspopulistische partij voor de Vrijheid van Geert Wilders verdwijnt zelfs helemaal uit het Europese Parlement. Bij de vorige Europese verkiezingen in Nederland had de partij nog vier zetels. Waar de PVV afdruipt, mag nieuwkomer Forum voor Democratie meteen drie mensen naar Brussel afvaardigen.

EFDD-fractie maakt sprong voorwaarts

Toch maakt de Europa van Vrijheid en Directe Democratie-fractie (EFDD-fractie) dankzij de ruime zege van de Britse eurofoob Nigel Farage een sprong voorwaarts: van 41 naar 56 zetels. De EFDD is echter een zeer bonte fractie, waarin ook de Italiaanse Vijfsterrenbeweging een aanzienlijk aantal zetels vertegenwoordigt. De ECR-fractie van de Britse tories en de Poolse PiS, die zich eurorealistisch noemen, boeken dan weer verlies. Ze vallen terug van 76 naar 58 zetels.

Samen zouden de drie fracties aan de rechterzijde van het halfrond goed zijn voor 172 van de 751 zetels. De voorbije vijf jaar bezetten die drie formaties samen 154 zetels. Overigens verliest de uiterst linkse GUE aan de andere kant van het politieke spectrum. Zij zouden terugvallen van 52 naar 39 zetels.