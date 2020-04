Europol waarschuwt voor toename cybercriminaliteit Belga

03 april 2020

17u51 2 Valse websites, gegevensdiefstal en ransomware: in deze coronacrisis neemt ook de cybercriminaliteit toe, waarschuwt de Europese politie-organisatie Europol.

“Vanwege een recordaantal potentiële slachtoffers in de Europese Unie, die door de coronapandemie thuisblijven en daar gebruikmaken van online diensten, zijn de mogelijkheden van cybercriminelen sterk vergroot om zwakke punten en nieuwe opportuniteiten uit te buiten”, aldus Europol vrijdag in Den Haag.

Een groot gevaar in deze situatie is ook dat kindermisbruik met behulp van het internet toeneemt, stelt Europol-directrice Catherine De Bolle in een persbericht over het nieuw e-rapport van Europol. “Europol biedt in deze moeilijke situatie middelen aan om lidstaten te steunen in de strijd tegen misdrijven waarvoor het internet gebruikt wordt.”

Opgelet voor phishing

Europol waarschuwt in het rapport daarnaast onder meer voor phishing. Daarbij proberen daders via bijvoorbeeld valse websites, e-mails of sms'jes de persoonlijke gegevens van internetgebruikers te bemachtigen. Zo kunnen ze hun rekeningen plunderen.

Ook zijn er aanwijzingen voor een toename van het aantal ransomware-aanvallen. Daarbij worden hele computersystemen verstoord en platgelegd, om losgeld te eisen.

“Criminele organisaties, maar ook buitenlandse overheden en organisaties die ondersteund worden door buitenlandse overheden, proberen de coronacrisis voor hun geopolitieke belangen te misbruiken, dikwijls door de geloofwaardigheid van de EU en haar partners te bestrijden”, zegt Europol. Welke landen ze daarmee bedoelt, vertelt de politie-organisatie er niet bij.

Lees ook:

Cybercriminelen nemen videomeetings in het vizier

Europol ziet snelle toename in misdrijven verbonden aan coronavirus

Hoe bescherm je jezelf tegen hackers? (+)