Europol waarschuwt voor criminelen die corona-epidemie misbruiken KVDS

17 maart 2020

20u18

Bron: Belga 0 In een interview met Knack waarschuwt Europol-topvrouw Catherine De Bolle voor criminelen die misbruik maken van de wereldwijde corona-epidemie. "Ze proberen je persoonsgegevens en bankinformatie te ontfutselen, of bieden pijnstillers aan die niet werken", klinkt het.

Volgens De Bolle is het normaal dat criminelen zich aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en dus ook opportuniteiten zien in de uitbraak van het nieuwe coronavirus. "Het valt vooral op dat criminelen gebruikmaken van de angst van burgers. Ze bieden producten aan die mensen nu nodig hebben. Denk aan medicijnen, mondmaskers of desinfecterende gels. Daar is grote vraag naar, en criminelen richten zich daar op."

Mondmaskers

Maar volgens De Bolle worden daarbij ook valse producten en producten tegen woekerprijzen verkocht. “Mondmaskers die bedoeld zijn voor de bouw worden op het internet verkocht voor meer dan 100 euro per stuk. Dat monitoren we, onder meer via sociale media".





Nog verontrustender is dat ook medicijnen worden nagemaakt. Het fenomeen zit volgens de Europol-topvrouw zelfs in de lift. Concreet gaat het om koortswerende middelen, zoals paracetamol, die dan vals blijken te zijn. "Een ander aspect is dat criminelen via e-mail producten te koop aanbieden, maar in werkelijkheid uit zijn op je privédata. Je moet zeer goed opletten met de e-mails die je krijgt", waarschuwt ze in Knack.

Vorige week, in volle coronacrisis, werd een Tsjechisch ziekenhuis het doelwit van een cyberaanval, maar Europol heeft geen aanwijzingen dat men zich hierover extra zorgen moet maken. "In het algemeen is cybermisdaad natuurlijk wel een dreiging. In de VS hebben we al gezien hoe volledige steden kunnen worden platgelegd. Pas na betaling van losgeld konden hun systemen opnieuw operationeel worden. Beveiliging van kritieke infrastructuren tegen cyberaanvallen is dus zeer belangrijk.”