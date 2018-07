Europol lanceert eigen 'Panini album' van meest gezochte criminelen Redactie

11 juli 2018

12u20

Bron: Belga 0 De Europese politiedienst Europol lanceert vanaf morgen een nieuwe campagne om de zoektocht naar de 25 meest gezochte criminelen op 'Europe's most wanted list' een duwtje in de rug te geven. De campagne staat dit keer in het teken van voetbal: mensen kunnen op sociale media van politiediensten op zoek naar codes waarmee ze online een soort 'Panini album' van criminelen kunnen aanvullen.

Europol lanceert elke zomer een campagne om het publiek attent te maken op de 'most wanted list', een lijst met vijftig voortvluchtige criminelen. Bedoeling is om mensen naar de website van Europe's most wanted list te lokken, want "hoe meer mensen de gezichten kennen, hoe groter de kans om criminelen achter de tralies te krijgen".

Vorig jaar stuurde Europol de criminelen nog postkaartjes, dit jaar staat de campagne volledig in het teken van voetbal. Vanaf morgen om 8 uur kunnen mensen op de sociale media van de nationale politiediensten en van Europol op zoek naar codes, die ze kunnen invullen op de website van Europol. Daarmee kunnen ze online een soort Panini album van criminelen aanvullen. In totaal zijn er 25 spelers in de 'Crime League' uit 23 Europese landen, onder wie een Belg, een Luxemburger, en twee Nederlanders. Meer dan de helft van de criminelen wordt gezocht voor moord, de andere voor grootschalige drugssmokkel, gewapende overvallen, fraude of een combinatie daarvan.

De halfjaarlijkse campagnes van Europol waren in het verleden al succesvol. De voorbije twee edities leidden tot zes arrestaties: drie tijdens de kerstcampagne van 2016, drie tijdens de postkaartjescampagne van vorig jaar. In totaal zijn al zeventien criminelen op de lijst opgepakt dankzij tips van het publiek.

De campagne loopt nog tot zaterdag, wanneer de laatste code wordt gedeeld. De volledige 'most wanted list' is te vinden op www.eumostwanted.eu.