Europol heeft uw hulp nodig in onderzoeken naar kinderporno: herkent u deze plaatsen of voorwerpen? HAA

14 augustus 2019

18u19

Bron: Europol 30 Europol heeft op haar website foto’s gedeeld van kledingstukken, voorwerpen en plaatsen die deel uitmaken van onderzoeken naar kinderporno. De Europese politieorganisatie hoopt zo tips te verzamelen die uiteindelijk kunnen leiden tot de identificatie van daders en jonge slachtoffers.

De organisatie heeft het opmerkelijke opsporingsbericht ook via Twitter en Facebook verspreid. Bedoeling is om informatie in te winnen. Het gaat op het eerste gezicht om banale spullen, maar ze kunnen van groot belang zijn om pedofielen te klissen. “De meest onschuldige aanwijzingen kunnen soms helpen om een zaak op te lossen”, aldus Europol.

De voorwerpen, kleren of plaatsen zijn te zien op afbeeldingen of video’s met kinderporno. De feiten zelf werden door de speurders weg gefotoshopt. Europol heeft alle beelden naar eigen zeggen al uitgebreid onderzocht en doet nu een beroep op het grote publiek in de hoop kinderpornozaken te kunnen oplossen.



Specifiek is de organisatie op zoek naar de herkomst van de voorwerpen, zoals een babyfles en een sok. Maar er worden ook foto’s van plaatsen gedeeld, zoals een terras en de tribune van een sporttribune, vermoedelijk ergens in Centraal- of Zuid-Amerika.

Wie een van de voorwerpen of plaatsen herkent, kan dat anoniem melden bij Europol. De organisatie neemt vervolgens contact op met het gerecht in het betrokken land, dat het spoor verder zal onderzoeken. Europol hoopt zo de identificatie van kindermisbruikers en jonge slachtoffers te versnellen.