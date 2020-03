Europese ziekenhuizen slaan alarm over dreigend tekort coronamedicatie kg

31 maart 2020

16u33

Bron: Belga 4 De European University Hospital Alliance (EUHA) trekt aan de alarmbel over het dreigend tekort aan levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor de behandeling van Covid-19-patiënten op intensieve zorg. De organisatie vraagt dat de productie en distributie van deze medicijnen op Europees niveau gecoördineerd wordt. Bij de EUHA zijn universitaire ziekenhuizen aangesloten uit een tiental landen, daaronder ook het UZ Leuven.

Uit een peiling bij de EUHA-ziekenhuizen blijkt dat behalve persoonlijk beschermingsmateriaal en beademingstoestellen vooral de geneesmiddelen voor patiënten op intensieve afdelingen de grootste bezorgdheid zijn.

"De bestaande voorraad spierverslappers, sedatieve en pijnverzachtende medicijnen in het ziekenhuis raakt snel uitgeput. Nieuwe toeleveringen gebeuren amper of zijn onbestaande, waardoor de zorg voor de patiënten op intensieve zorg in het gedrang komt”, waarschuwt het EUHA.



“In de hardst getroffen EUHA-ziekenhuizen zal de voorraad over enkele dagen uitgeput zijn. In de ziekenhuizen met een grote stock zal dat over maximum twee weken zijn. De situatie is wellicht niet beter in andere ziekenhuizen."

De mededeling is ondertekend door tientallen professoren uit ziekenhuizen van Wenen, Parijs, Berlijn, Rotterdam, Stockholm, Londen, Milaan, Leuven en Barcelona.

Grenzen open

De EUHA roept de nationale overheden op de Europese grenzen open te houden voor de aanvoer van medisch materiaal. De beschikbaarheid van geneesmiddelen hangt af immers van internationale distributienetwerken, omdat bepaalde medicijnen, ook de generische, slechts op een paar sites wereldwijd gefabriceerd worden.

Geen enkel land in Europa heeft de productiemogelijkheden om alle geneesmiddelen die nodig zijn te fabriceren. Dat sommige overheden beslisten om de grenzen te sluiten voor export om de eigen slinkende voorraden veilig te stellen, kan ertoe leiden dat de geneesmiddelen niet belanden bij wie ze het meest nodig hebben.

Een globale Europese aanpak is ook van vitaal belang in het licht van de wereldwijde zoektocht naar geneesmiddelen die actief zijn tegen het coronavirus.

Lees ook:

Zij zorgen dat ons land blijft draaien: helden van vandaag zijn niet alleen dokters, verplegers en wetenschappers (+)

Antimalariamiddel tegen Covid-19? Niet te vroeg juichen (+)

Dit doet Covid-19 met uw longen: een stand van zaken (+)