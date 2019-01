Europese wiet is niet enkel duurder geworden: ook kans op psychoses en schizofrenie stijgt AW

03 januari 2019

16u47 0 Niet enkel de prijs, ook de zogenaamde potentie van cannabis nam de afgelopen tien jaar toe in Europa. Dat blijkt uit een studie aan de University of Bath en King’s College London, gepubliceerd in het tijdschrift Addiction . De toegenomen potentie staat synoniem voor een groter risico op schadelijke effecten.

Voor het onderzoek verzamelde men de gegevens van 28 verschillende EU-lidstaten, alsook gegevens in Turkije en Noorwegen. Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving telt niet enkel het aantal verslaafden in de verschillende lidstaten, maar houdt ook de internationale drugsmarkt in de gaten.



De resultaten tonen aan dat de prijs van wiet of cannabis op tien jaar tijd met zo’n vijf euro steeg. Ook hasj werd duurder. Maar nog belangrijker: de concentratie van de werkzame en schadelijke stof THC verdubbelde terwijl er geen toename gemeten werd van Cannabidiol (CBD). CBD maakt het wietgebruik nochtans veiliger.

THC

THC (tetrahydrocannabinol) is het belangrijkste psychoactieve bestanddeel van cannabis. Op lange termijn kan het tijdelijke schade aan de hersenen aanrichten, wat kan leiden tot geheugenverlies en een verminderde capaciteit. Zulke gevolgen zijn echter slechts tijdelijk. Psychoses, paranoia en schizofrenie zijn blijvende voortvloeisels van langdurig cannabisgebruik, voortvloeisels die worden tegengewerkt door CBD.

THC versus CBD

Doordat de verhouding aan de schadelijke stof THC stijgt, maar CBD constant blijft, is het gebruik van wiet doorheen de jaren wellicht schadelijker voor de gezondheid geworden. “Het resultaat is een krachtiger product met hogere waarde”, aldus Tom Freeman, hoofdauteur en professor Mentale Gezondheid aan de University of Bath.

(Lees verder onder de foto)

Cannabisgebruik

Naar schatting zouden 24 miljoen Europeanen het afgelopen jaar cannabis gebruikt hebben. Wereldwijd zouden meer dan 192 miljoen personen de drugs gebruikt hebben. Recreatief gebruik is intussen gelegaliseerd in Canada, enkele Amerikaanse staten alsook in Nederland.

Meer over CBD

gezondheid

THC

Bath