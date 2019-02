Europese waakhond gegevensbescherming wijst op risico's bij verkiezingen in mei ttr

26 februari 2019

16u19

Bron: belga 0 De verkiezingen voor het Europees Parlement in mei worden de lakmoesproef voor de digitale bescherming van gegevens in Europa, zegt het agentschap dat moet toezien op de gegevensbescherming in de EU.

De waarschuwing komt van Giovanni Buttarelli, de Europese topambtenaar die belast is met de toepassing van de reglementering over de bescherming van de privacy, meer bepaald de General Data Protection Regulation, intussen bekend via zijn afkorting GDPR.

"Het systeem is kwetsbaar voor manipulatie door personen met een politieke agenda die het vertrouwen van de bevolking en de samenleving willen ondermijnen", zei Buttarelli. "We moeten voorkomen dat er onwettelijke inmenging is bij de verkiezingen."

Vrees

De vrees bestaat dat er inmenging komt om populistische en eurosceptisch partijen te ondersteunen. In maart vorig jaar kwam naar buiten dat het bedrijf Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers van Facebook. Die persoonlijke gegevens zouden zijn gebruikt voor de verkiezingscampagne van Trump.

Facebook lanceert eind maart “nieuwe middelen” in de strijd tegen inmenging bij de komende Europese verkiezingen eind mei 2019. Het bedrijf wil zo een antwoord bieden op de bezorgdheid die de Europese Commissie onlangs heeft geuit.