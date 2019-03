Europese Volkspartij schorst partij van Hongaarse premier Orban kg

20 maart 2019

19u05

Bron: Belga 0 De Hongaarse regeringspartij Fidesz wordt met onmiddellijke ingang en "tot nader order" geschorst als lid van de Europese Volkspartij. Dat heeft het politieke bestuur van de EVP vandaag in Brussel beslist, in aanwezigheid van de sterke man van Fidesz, premier Viktor Orban.

Het is EVP-voorzitter Joseph Daul die de schorsing bekendmaakte. 190 leden van het EVP-bestuur stemden voor de schorsing van Fidesz, drie tegen.



De schorsing gaat meteen in en betekent concreet dat Fidesz uitgesloten wordt van alle EVP-bijeenkomsten en niet zal kunnen meedingen naar politieke posten. Morgen zal Orban meteen de grote afwezige zijn op de traditionele bijeenkomst van EVP-leiders voor aanvang van de Europese top.

Postercampagne

Het beleid van Orban was veel Europese gezagsdragers al langer een doorn in het oog. Volgens critici treedt hij de rechtsstaat met de voeten, muilkorft hij de Hongaarse media en respecteert hij de academische vrijheid niet. Maar het was pas toen hij een postercampagne begon tegen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat Orbans eigen politieke familie het welletjes vond.



Dertien nationale partijen die bij de EVP aangesloten zijn, waaronder CD&V en cdH, vroegen daarom Fidesz uit de partij te zetten of op zijn minst te schorsen.

Bekijk ook: