Europese Volkspartij schorst partij van Hongaarse premier Orban kg

20 maart 2019

19u05

Bron: Belga 3 De Hongaarse regeringspartij Fidesz wordt met onmiddellijke ingang en "tot nader order" geschorst als lid van de Europese Volkspartij. Dat heeft het politieke bestuur van de EVP vandaag in Brussel beslist, in aanwezigheid van de sterke man van Fidesz, premier Viktor Orban. Een ‘evaluatiecomité’ dat wordt geleid door Herman Van Rompuy moet nagaan of de partij op termijn weer volwaardig lid kan worden.

Het is EVP-voorzitter Joseph Daul die de schorsing bekendmaakte. 190 leden van het EVP-bestuur stemden voor de schorsing van Fidesz, drie tegen.



De schorsing gaat meteen in en betekent concreet dat Fidesz uitgesloten wordt van alle EVP-bijeenkomsten en niet zal kunnen meedingen naar politieke posten. Morgen zal Orban meteen de grote afwezige zijn op de traditionele bijeenkomst van EVP-leiders voor aanvang van de Europese top.

Evaluatiecomité

Het is tijd dat het beleid van Fidesz en de normen en waarden waar de EVP voor staat, weer naar elkaar toe groeien, zegt Daul. Om erop toe te zien dat Fidesz gevolg geeft aan de voorwaarden die opgelegd werden om weer volwaardig lid te worden, heeft de EVP een driekoppig ‘evaluatiecomité’ in het leven geroepen.



Dat zal worden voorgezeten door voormalig Belgisch premier en ex-voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Hij krijgt de Duitse oud-voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering en de Oostenrijkse oud-bondskanselier Wolfgang Schüssel naast zich. De drie moeten “binnen afzienbare tijd” een rapport aan Daul voorleggen.

Uitsluiting nog mogelijk

De wellicht tijdelijke schorsing van Fidesz betekent niet dat de uitsluiting van de partij definitief van de tafel is, verklaarde Manfred Weber na afloop van de vergadering. De kandidaat-Commissievoorzitter van de EVP wil zo duidelijk maken dat de partij de druk op Orban hoog houdt.



Orban zelf aanvaardt de beslissing en stemde er ook mee in, zei de Hongaarse premier. Fidesz zal in de aanloop naar de Europese verkiezingen volop campagne voeren voor de EVP en blijft Weber steunen, maar Orban wilde niet zeggen of dat betekent dat hij in het volgende Europees Parlement opnieuw aansluiting zal zoeken bij de EVP-fractie. “We kunnen alleen maar deel zijn van een fractie die duidelijk tegen immigratie gekant is en zich volledig wijdt aan de verdediging van het christendom.”

Beke: “Niet meer dan terecht”

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt de schorsing “niet meer dan terecht”. Beke was een van de partijvoorzitters die twee weken geleden in een brief aan EVP-voorzitter Joseph Daul vroeg om Fidesz uit de EVP te zetten.



“CD&V heeft als eerste gezegd dat de maat vol was. Wij hebben gedaan wat moest worden gedaan, uit respect voor basiswaarden die EU en EVP koesteren en uit overtuiging dat Europa de juiste koers moet blijven volgen in het belang van de welvaart en veiligheid van onze burgers”, zegt Beke.

Dat Fidesz en Orban nu geschorst worden, is volgens Beke “ongezien”. “Nooit eerder is een partij geschorst binnen de EVP. Zelfs een kleine twintig jaar geleden, toen samenwerking tussen Oostenrijkse OVP en FPÖ voor hoogspanning zorgde, is er geen schorsing gekomen”, legt de CD&V-voorzitter uit.

Beke is ook tevreden dat de opvolging van de schorsing mee begeleid zal worden door CD&V’er Herman Van Rompuy. “Herman staat symbool voor de belangrijke rol die CD&V altijd binnen de EVP heeft gespeeld. Op basis van de christendemocratische waarden. Het toont ook aan hoe wij misschien niet de grootste zijn, maar wel het verschil kunnen maken”, besluit Beke.

Postercampagne

Het beleid van Orban was veel Europese gezagsdragers al langer een doorn in het oog. Volgens critici treedt hij de rechtsstaat met de voeten, muilkorft hij de Hongaarse media en respecteert hij de academische vrijheid niet. Maar het was pas toen hij een postercampagne begon tegen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat Orbans eigen politieke familie het welletjes vond.



Dertien nationale partijen die bij de EVP aangesloten zijn, waaronder CD&V en cdH, vroegen daarom Fidesz uit de partij te zetten of op zijn minst te schorsen.

