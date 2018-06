Europese Volkspartij ontkent toetredingsgesprekken met Italiaanse extreemrechtse partij Lega bvb

27 juni 2018

14u07

De top van de Europese Volkspartij (EVP) ontkent categoriek dat er onderhandelingen worden gevoerd met de Lega van de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini over een eventuele toetreding van de extreemrechtse partij. Zowel partijleider Joseph Daul als fractieleider Manfred Weber voelde zich geroepen om een krantenbericht in die zin te weerleggen. "Het is net de Lega die bij ons aan het polsen is", zegt een EVP'er.

Morgenmiddag komen in het Brusselse Paleis der Academiën de Europese staatshoofden en regeringsleiders van EVP-signatuur bijeen die later op de dag aan de Europese top deelnemen. Ook Belgisch vicepremier Kris Peeters zal aanwezig zijn. De bedoeling is zoals steeds dat de EVP'ers in de mate van het mogelijke de violen stemmen, maar volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera zal de EVP-leiding ook polsen of er enige animo bestaat om in zee te gaan met de Italiaanse Lega. De reden is niet ver te zoeken: EVP zou beducht zijn voor een groot zetelverlies bij de Europese verkiezingen in mei 2019 en zou dit willen "compenseren" met nieuw bloed. De Lega trad enkele weken geleden toe tot de Italiaanse regering en scoort momenteel hoge toppen in de peilingen.

Partijleider Joseph Daul en Manfred Weber, de leider van de EVP-fractie in het Europees Parlement, ontkennen echter dat er gesprekken gaande zijn met de Lega en dat de toetreding tot de EVP morgen besproken wordt. "Dit artikel is niet waar", tweette Weber afgemeten.

Een EVP-bron bevestigt aan Belga dat Daul en Weber ook tegenover hun partijgenoten ontkennen dat er toenadering gezocht wordt tot de Lega. "Die deur is 'potdicht', zeiden ze mij. Het is net omgekeerd: de Lega, maar ook de Poolse regeringspartij PiS, zijn zelf mensen aan het uitsturen om te polsen of de EVP geïnteresseerd is." De PiS zou andere oorden willen opzoeken omdat de ECR-fractie waar ze nu deel van uitmaakt ten dode opgeschreven is wanneer de Britten er na de brexit de deur dicht moeten trekken, de Lega voelt zich naar verluidt niet meer comfortabel in de extreemrechtse groep in het Europees Parlement en zou tot een meer respectabele fractie willen toetreden.

Dezelfde EVP'er zegt dat de Poolse en Italiaanse partijen die momenteel al bij de EVP aangesloten zijn, het niet zullen pikken als de PiS en de Lega erbij komen. "Maar dat neemt niet weg dat sommigen natuurlijk wel op individuele basis kunnen aankloppen."