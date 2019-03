Europese Volkspartij legt schorsing van Orbans Fidesz op tafel LH

20 maart 2019

16u34

Bron: Belga 0 Het voorzitterschap van de Europese Volkspartij wil Fidesz, de partij van de Hongaarse eerste minister Viktor Orban, tijdelijk schorsen als lid. Dat heeft het Nederlandse Europarlementslid Esther de Lange (CDA) gezegd voor de start van het partijbestuur waar over het lot van Fidesz wordt beslist.

Verschillende partijen die tot de EVP behoren, waaronder ook CD&V en cdH, hebben de procedure opgestart om Fidesz uit te zetten. Een postercampagne gericht tegen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker was de druppel, maar het beleid van Orban is veel EVP'ers al langer een doorn in het oog. “Wie continu ingaat tegen christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats”, motiveerde CD&V-voorzitter Wouter Beke de brief die hij op 28 februari aan EVP-voorzitter Joseph Daul verstuurde.

Herman Van Rompuy

Over het lot van Fidesz wordt deze middag beslist tijdens het partijbestuur van de EVP. Vicevoorzitter Esther de Lange maakte voor aanvang bekend dat voorzitter Daul de schorsing van Fidesz zal voorstellen. Pas wanneer een raad van wijzen oordeelt dat het beleid van Fidesz opnieuw aan de normen en waarden van de EVP beantwoordt, zou de partij haar volwaardige lidmaatschap weer kunnen opnemen. Die raad van wijzen zou geleid worden door de voormalige voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy.

Een medewerker van Orban zei al dat hij een tijdelijke schorsing kan aanvaarden als de raad van wijzen de expliciete opdracht krijgt toe te zien op de vernieuwing van het EVP-lidmaatschap.

Op het partijbestuur van de EVP is Orban zelf ook aanwezig. Hij krijgt de kans zich tegen de beschuldigingen te verdedigen, waarna de EVP'ers gevraagd zullen worden te stemmen over het lot van Fidesz. In de vooravond zou het resultaat bekend moeten zijn.