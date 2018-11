Europese Volkspartij kiest Manfred Weber als Spitzenkandidat en kandidaat-opvolger van Juncker AW

08 november 2018

13u22

Bron: Belga 0 De Duitser Manfred Weber is de 'Spitzenkandidat' van de Europese Volkspartij voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Dat heeft de EVP zopas beslist op een partijcongres in het Finse Helsinki. De fractieleider maakt daarmee grote kans om huidig Commissievoorzitter Juncker te vervangen.

De 46-jarige Weber was op voorhand al de uitgesproken favoriet en haalde het al bij al gemakkelijk van de Finse oud-premier Alexander Stubb. Weber kreeg vanmorgen de voorkeur van 492 van de 619 EVP-leden die een geldige stem uitbrachten in Helsinki, goed voor bijna 80 procent.



"Wat een bijzondere en geweldige dag", reageerde Weber na afloop. "Dit is niet het succes van een individu, maar van ons als partij en van onze heldere visie op de toekomst van het Europese continent." De kersverse Spitzenkandidat trapte meteen ook de campagne voor 2019 officieel af. "De campagne begint hier. We kunnen een goed track record voorleggen, met onze leiders Juncker, Tajani and Tusk", zei Weber. “Laten we dit momentum gebruiken om naar huis te gaan, en de mensen over onze plannen voor het continent te vertellen. En dan winnen we opnieuw de meerderheid in het Europees Parlement.”

Grootste fractie

Weber heeft een voetje voor op de Spitzenkandidaten van andere partijen: de EVP is immers al jaren de grootste fractie in de Europese wijk. Hijzelf heeft nog wel geen ervaring als regeringsleider, in tegenstelling tot Juncker.

Spitzenkandidaten

Het systeem van Spitzenkandidaten werd voor het eerst ingevoerd bij de vorige Europese verkiezingen van 2014. Elke Europese politieke partij duidt een eigen kandidaat aan voor het voorzitterschap van de Commissie, waarna het normaal aan de kandidaat van de grootste fractie in het Europees Parlement is om het dagelijks bestuur van de Europese Unie in handen te nemen. Daarvoor moeten ze eerst voorgedragen worden door de Europese regeringsleiders.



Bovendien rijst de vraag of het Europees Parlement na de verkiezingen het spel even hard kan spelen als in 2014. Door de brexit en het electorale succes van populistische partijen staat de traditionele pro-Europese meerderheid in het halfrond onder toenemende druk. Het zou de machtsverhoudingen een nieuwe draai kunnen geven.