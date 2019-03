Europese VN-leden veroordelen Amerikaanse erkenning van Golanhoogte als Israëlisch gebied kg

26 maart 2019

19u11

Bron: Belga 0 De vijf Europese leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en België, verwerpen de Amerikaanse beslissing om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen. "Wij erkennen de soevereiniteit van Israël niet op gebieden die Israël sinds juni 1967 bezet, inclusief de Golanhoogte. We beschouwen die gebieden niet als deel van het Israëlische grondgebied”, schrijven de vijf ambassadeurs in een verklaring.

"Een gebied met geweld annexeren is verboden volgens het internationaal recht", brengen de Europese ambassadeurs in herinnering. "Elke verklaring over een eenzijdige wijziging van de grens gaat in tegen de regels van het internationaal recht en het charter van de Verenigde Naties.”



Ook andere landen verzetten zich tegen het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump, zo bleek vanmorgen tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad gewijd aan het Midden-Oosten. Zo noemde Indonesië de Amerikaanse beslissing "een zeer ernstige schending van het internationaal recht, totaal onaanvaardbaar.”

Niet-erkende annexatie

Israël had in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, het grootste deel van de Golanhoogten veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar de internationale gemeenschap heeft die annexatie niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat Israël bezet houdt.