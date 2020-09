Europese Unie zal "niet terugdeinzen" voor juridische stappen tegen Verenigd Koninkrijk kv

28 september 2020

19u46

Als het Verenigd Koninkrijk doorzet met zijn controversiële wet waarmee het bepaalde elementen van het brexitakkoord met de voeten kan treden, zal de Europese Unie er "niet voor terugdeinzen" om juridische stappen te ondernemen tegen het VK. Dat heeft Maros Sefcovic, een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie, nogmaals gezegd.

Sefcovic had maandag een videovergadering met de Britse minister Michael Gove. Beiden zetelen in het 'joint committee' dat toeziet op de correcte toepassing van het terugtrekkingsakkoord dat eind 2019 gesloten werd. Terwijl de onderhandelingen over een toekomstig handelsakkoord nog volop lopen, is de Europese Unie niet opgezet met een Brits wetsontwerp dat dat akkoord met de voeten dreigt te treden. De 'internal market bill' is bedoeld om bij een brexit zonder akkoord de handel tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië vlot te laten verlopen, maar de Britse regering en het parlement zouden bij de toepassing ervan de mogelijkheid krijgen om bepaalde elementen van het terugtrekkingsakkoord naast zich neer te leggen.

Gove gaf Sefcovic maandag geen indicatie dat de Britse regering de controversieelste elementen zou schrappen. Eerder had Sefcovic de Britten daar tot woensdag de tijd voor gegeven. Of de Commissie juridische stappen zal ondernemen als Londen die deadline mist, wilde Sefcovic vandaag niet zeggen, maar in ieder geval zal ze daar niet voor terugdeinzen, luidde het. "Maar wanneer we dat doen en hoe we dat zouden aanpakken, daarvoor moet je ons nog wat tijd geven. We zullen u te gepasten tijde informeren", zei Sefcovic aan journalisten.



Morgen gaat de negende ronde van de handelsgesprekken tussen Brussel en Londen van start.