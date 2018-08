Europese Unie wil grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, Britten gruwelen van idee Britse brexitminister: "Akkoord met EU is haalbaar" TTR

31 augustus 2018

15u27

Bron: ANP 0 Europees brexit-onderhandelaar Michel Barnier blijft erbij dat als de Britten een 'harde grens' tussen Ierland en Noord-Ierland willen vermijden, een grens in de zee tussen het Ierse eiland en de rest van het Verenigd Koninkrijk onvermijdelijk is. De Britten kunnen niet van twee walletjes eten, maakte Barnier vanmiddag duidelijk op de persconferentie na een nieuw rondje onderhandelen.

De kwestie is al van in het begin een van de grootste twistappels in de brexit-onderhandelingen. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de douane-unie stapt, komen er hoe dan ook grenscontroles. Die zullen ergens moeten plaatsvinden, zij het nu op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en de Britse regio Noord-Ierland, of op de grens van Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Barnier wil nu dat de Britten data vrijgeven over de hoeveelheid goederen die van de rest van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden vervoerd. Volgens de Europese Unie gaat het slechts om een heel laag aantal en komen de meeste goederen Noord-Ierland binnen via Ierland. Als de grens in de Ierse zee ligt, zou dat in de praktijk dus ook weinig gevolgen hebben, aldus Barnier.

Principekwestie

Maar de Britten willen er niet van weten en spreken van een principekwestie. Het idee van een grens binnen het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk is voor de Britse regering, en zeker voor de Noord-Ierse Unionisten die premier May gedoogsteun geven, onverteerbaar. Brexitminister Dominic Raab zei op de persconferentie dat rekening moet worden gehouden met "alle gemeenschappen in Noord-Ierland".

Barnier drong er nogmaals op aan dat er dringend een oplossing voor de kwestie moet komen. Raab bleef er met "koppig optimistisme" bij dat een akkoord met de EU haalbaar is. "Als beide partijen de kansen pakken", klonk het.

Deadline: november

De Fransman zei dat er afhankelijk van het onderwerp redenen zijn om optimistisch of pessimistisch te zijn. Beiden mikken nog altijd op een akkoord voor de Europese Raad van medio oktober, maar als er iets meer tijd nodig is, is er flexibiliteit, aldus Barnier. Maar gezien de noodzaak voor parlementaire ratificatie moet het uiterlijk in november gebeuren.

Voor de scheidingsovereenkomst moeten nog meerdere kwesties worden afgehandeld, waaronder de rol van het Europees Hof van Justitie. Over enkele onderwerpen was er "goede voortgang".



De relatie na de brexit kan er een worden zonder precedent, onder meer op het vlak van veiligheid, aldus Barnier. Volgens hem zijn de bouwstenen daarvoor aanwezig. De Britten moeten dan wel de bescherming van streekproducten van het Europese vasteland handhaven. De onderhandelingen worden volgende week voortgezet.