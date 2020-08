Europese Unie waarschuwt voor verstikking vrije pers in Hongkong

KVE

10 augustus 2020

17u39

Bron: Belga

0

De arrestatie van de Hongkongse uitgever Jimmy Lai voedt de vrees dat de nieuwe veiligheidswet wordt gebruikt om de vrijheid van meningsuiting en de media in Hongkong te verstikken, stelt de Europese Unie (EU). De autoriteiten in Hongkong moeten de persvrijheid en andere rechten en vrijheden ten volle beschermen, zegt de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring.