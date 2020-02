Europese Unie vraagt stopzetting van bombardementen op Syrische burgers YV

06 februari 2020

12u57

De Europese Unie heeft de strijdende partijen in het noordwesten van Syrië opgeroepen om "de bombardementen en andere aanvallen op burgers" stop te zetten en vrije doorgang te verlenen aan humanitaire hulpverleners.

"Bombardementen en andere aanvallen op burgers in het noordwesten van Syrië moeten stoppen", zo stellen de hoge vertegenwoordigers van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell en eurocommissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic donderdag in een mededeling.

Borrell en Lenarcic dringen er bij alle partijen in het conflict op aan om het humanitaire recht te respecteren en hulpverleners onbelemmerde en beveiligde toegang te verlenen tot mensen in nood.

De Europese bestuurders klagen aan dat de intense gevechten in de regio van Idlib hebben geleid tot het "willekeurige doden van honderden burgers". Er worden aanvallen uitgevoerd op burgers in dichtbevolkte gebieden, op medische voorzieningen en opvangplaatsen voor vluchtelingen, stellen ze aan de kaak.

“Schendingen van internationaal humanitair recht”

Alleen al de voorbije twee maanden zijn meer dan een half miljoen mensen in barre winteromstandigheden op de vlucht geslagen voor het geweld. "Ernstige schendingen van internationaal humanitair recht zijn gemeengoed geworden", stellen Borrell en Lenarcic vast. Ze blijven aandringen op een politieke oplossing voor het conflict.

Na negen jaar burgeroorlog is Idlib het laatste gebied dat nog steeds in handen van rebellen is. Het bewind van Bashar al-Assad lanceerde in december een operatie om de provincie opnieuw onder controle te krijgen. De voorbije dagen namen de troepen met de steun van de Russische luchtmacht al meer dan twintig dorpen en gemeenten in het zuiden in. Het offensief werkte de voorbije dagen ook confrontaties met het Turkse leger in de hand.