Europese Unie vraagt geduld aan Noord-Macedonië en Albanië

12 juni 2019

17u00

Bron: Belga 0 Er zal de komende dagen geen beslissing worden genomen over de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Dat heeft Europees president Donald Tusk woensdag betreurd na een onderhoud met de Macedonische president Stevo Pendarovski in Brussel.

"Ik vind dat er maar één beslissing genomen moet worden: het starten van onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië", zei Tusk. "Maar ik moet eerlijk zijn: sommige lidstaten zijn niet bereid om zo'n beslissing de komende dagen te nemen."

Eind mei had de Europese Commissie voorgesteld om gesprekken aan te knopen met beide landen, maar de lidstaten moeten daarvoor unaniem het licht op groen zetten. Landen als Frankrijk en Nederland staan op de rem. Ze vinden dat de EU de voorbije vijftien jaar de deur te snel heeft geopend voor landen uit het centrum en oosten van het continent.

Die landen hebben in een gemeenschappelijke verklaring opgeroepen om onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te openen. Italië en Oostenrijk sloten zich daarbij aan. De Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth tweette woensdag dan weer dat de EU haar engagementen tegenover beide landen moet respecteren.

Aanstaande dinsdag wisselen de ministers van Europese Zaken in Luxemburg een eerste keer van gedachten over de voorstellen van de Commissie. Een week later staat het dossier ook op de agenda van de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel.