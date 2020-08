Europese Unie vaardigt sancties uit tegen “hooggeplaatste” vertegenwoordigers van het Wit-Russische regime HLA

28 augustus 2020

15u41

Bron: Belga 1 De Europese Unie gaat sancties uitvaardigen tegen “hooggeplaatste” vertegenwoordigers van het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag meegedeeld na een informele bijeenkomst van de buitenlandministers van de 27 lidstaten in Berlijn. Hij waarschuwde ook voor Russische inmenging. “Wit-Rusland mag geen tweede Oekraïne worden”.

De ministers zetten in de Duitse hoofdstad het politieke licht op groen voor sancties tegen individuen in Wit-Rusland die verantwoordelijk worden geacht voor verkiezingsfraude of de gewelddadige repressie van de vreedzame protestbeweging in Wit-Rusland. Ze mogen niet meer naar de Europese Unie reizen en hun tegoeden worden geblokkeerd. De komende dagen wordt de beslissing technisch en juridisch voorbereid met de bedoeling om de lijst “zo snel mogelijk” goed te keuren, aldus Borrell.

Volgens Borrell worden individuen “van hoog politiek niveau” geviseerd, maar namen wou hij nog niet kwijt. Evenmin deelde de Spanjaard mee hoeveel mensen op de lijst zullen belanden. Eerder was sprake van 15 tot 20 individuen, maar de lidstaten zijn nog steeds namen naar voren aan het schuiven, aldus Borrell. “Alles zal afhangen van de ontwikkelingen en de houding van het regime.”

Waarschuwing

De sancties vormen volgens Borrell “een waarschuwing” voor het regime in Minsk. Ze moeten de druk op Loekasjenko verhogen om af te zien van repressie en een nationale dialoog met de oppositie en de civiele samenleving aan te gaan. Momenteel lijkt het regime echter opnieuw voor de harde aanpak te kiezen. Volgens mensenrechtenorganisatie Wesna zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in de hoofdstad Minsk meer dan 200 arrestaties verricht.

Een aantal lidstaten, met de Baltische staten in een prominente rol, ijverde voor een harde koers. De Litouwse minister Linas Linkevicius, wiens land onderdak biedt aan oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, betoogde zelfs dat Loekasjenko op de lijst moest. De meeste lidstaten kiezen echter voor een stapsgewijze aanpak, die nog ruimte laat voor een eventuele bemiddelingspoging van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Het is onrustig in Wit-Rusland sinds de betwiste presidentsverkiezingen van 9 augustus. Die duidden Loekasjenko met meer dan 80 procent van de stemmen als winnaar aan, maar de oppositie en de Europese Unie stellen dat de stembusgang niet vrij en eerlijk is verlopen. De verkiezingen zijn uitgemond in een brede protestbeweging tegen het bewind van de 65-jarige Loekasjenko, die al een kwarteeuw aan de macht is.

Als Rusland de onafhankelijkheid en soevereiniteit van een natie respecteert, dan moet het de wensen en democratische keuzes van het Wit-Russische volk respecteren Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid

De voornaamste bondgenoot van Loekasjenko, de Russische president Vladimir Poetin, liet donderdag verstaan dat hij veiligheidsdiensten achter de hand houdt om in te grijpen in het buurland indien de situatie uit de hand loopt. Borrell riep Moskou op dat niet te doen. “Als Rusland de onafhankelijkheid en soevereiniteit van een natie respecteert, dan moet het de wensen en democratische keuzes van het Wit-Russische volk respecteren.”

Borrell beklemtoonde dat “Wit-Rusland “geen geopolitieke kwestie” is. “Wit-Rusland mag geen tweede Oekraïne worden. De mensen hebben het niet over met wie ze nauwere banden willen hebben. Het gaat om democratie en mensenrechten in Wit-Rusland zelf”, besloot de hoge vertegenwoordiger.

Oekraïne

Intussen liet buurland Oekraïne weten dat het bereid is de Wit-Russen op te vangen die de repressie in hun land ontvluchten. “De Wit-Russen die op de vlucht voor de crisis Oekraïne proberen binnen te komen, zullen een voorkeursregeling krijgen”, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, aan de pers. De grenswacht zal “hun aanvraag onderzoeken en vergunningen verlenen om het land binnen te komen”.

De bekendmaking van de maatregel ten aanzien van de Wit-Russen kwam enkele uren na de sluiting van de Oekraïense grenzen voor de meeste buitenlanders voor een periode van 30 dagen wegens een opflakkering van de pandemie van het coronavirus in een aantal regio’s in de wereld.

Kuleba maakte ook de bevriezing van de contacten met Minsk bekend. “Alle contacten zijn on hold gezet totdat de toestand in Wit-Rusland gestabiliseerd is”, zei de minister. Hij riep op tot de organisatie van een “nieuwe, eerlijke en transparante verkiezing”.



